¹¾äÆÍµÆà¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¡ª¡Ö10¼þÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡£15¼þÇ¯¤ÏËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹¾äÆÍµÆà
2023Ç¯Ëö¤ËSKE48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë"¤¨¤´¤Á¤ã¤ó"¤³¤È¹¾äÆÍµÆà¡Ê¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¤¬3·î30Æü¤Ë¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¡¡3·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤12¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹¤¤È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¹¾äÆÍµÆà¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú»¶Êâ¤¬¹¥¤¤ÇËèÆü1»þ´ÖÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹¾äÆ¡¡È±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃ»¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÃ»¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éþ¤È¤«¿·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊË«¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»¶Êâ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤¿¤ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü1»þ´ÖÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤â¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½3·î30Æü¤Ë¿·¶Ê¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¾äÆ¡¡µîÇ¯¤Î²Æ¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç¶ÊÁª¤Ó¤«¤éºî»ì¤Þ¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¸¤ã»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Á¤«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ê¤È¡£ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºî»ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
¹¾äÆ¡¡Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤²Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¾è¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾è¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢15¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¹¾äÆ¡¡11ºÐ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¿Æ¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬SKE48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹¾äÆ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Ï¤Û¤«¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£SKE48¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½15Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©
¹¾äÆ¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¹¾äÆ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï11ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éàÅ·»Èá¤È¤«¡¢à¤¨¤´Å·á¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¹¾äÆ¡¡¤â¤¦³§¤µ¤ó»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡©
¹¾äÆ¡¡¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÖAKB48¤Î¿·¶Ê¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡ÖSKE48¤Î¿·¶Ê¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£SKE48¤È¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ç³Ú²°¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤À¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Þ¤¹¤è¡£3·î29Æü¤¬26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢25ºÐ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¹¾äÆ¡¡25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ºî»ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½26ºÐ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡¤Þ¤ÀÇ¯¤ò¼è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö26ºÐ¤À¤«¤é¡×¤È¤Ï»×¤ï¤º¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¡¢10¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤¨¤º......¡£
¡½¡½¤¢¤Î»þ´ü¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¹¾äÆ¡¡15¼þÇ¯¤ÏËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢15¼þÇ¯¤Î¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±ßÃ«ÊâÈþ
¡ü¹¾äÆÍµÆà¡Ê¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¡¡
2000Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹162cm¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û2011Ç¯10·î¡¢SKE48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¤Ê¤¤¤·¤ç¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡3·î30Æü¤ËÌó3¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¸ø¼°X¡Ú@egoyuna_329¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@egochan_329¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿U-YA