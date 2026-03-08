[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](プラスタ)

※13:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[ヴァンラーレ八戸]

先発

GK 25 谷口裕介

DF 2 平松航

DF 3 澤田雄大

DF 11 雪江悠人

MF 5 稲積大介

MF 7 佐藤碧

MF 8 音泉翔眞

MF 34 高吉正真

MF 80 永田一真

FW 10 澤上竜二

FW 99 中野誠也

控え

GK 1 吉村耕一

DF 4 鈴木慎之介

DF 41 白井陽貴

MF 6 鵜木郁哉

MF 14 脇坂崚平

MF 16 鏑木瑞生

MF 24 栗澤陸

FW 30 井波勇太

FW 90 イスマイラ

監督

高橋勇菊

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 5 細井響

DF 16 伊藤槙人

DF 19 杉田隼

MF 7 山田康太

MF 8 小倉陽太

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 13 窪田稜

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

FW 9 ルキアン

控え

GK 42 石井僚

DF 3 鈴木準弥

DF 22 岩武克弥

MF 20 村田透馬

MF 35 宇田光史朗

MF 39 遠藤貴成

MF 78 岩崎亮佑

FW 49 駒沢直哉

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔