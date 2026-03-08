八戸vs横浜FC スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](プラスタ)
※13:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 41 白井陽貴
MF 6 鵜木郁哉
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 22 岩武克弥
MF 20 村田透馬
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 78 岩崎亮佑
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
※13:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 41 白井陽貴
MF 6 鵜木郁哉
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 22 岩武克弥
MF 20 村田透馬
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 78 岩崎亮佑
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔