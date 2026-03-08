野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組で、日本代表「侍ジャパン」は７日、韓国と対戦し、８−６で競り勝った。

◇

日本が粘る韓国を振り切って２連勝。日本は初回、先発菊池が打ち込まれ３点の先制を許した。その裏、鈴木の２ランで１点差に迫ると、三回に大谷、鈴木、吉田のソロで逆転。四回に同点とされたが、七回に吉田の２点適時打などで再びリードを奪い、逃げ切った。

投手交代が早まる球数制限

今大会、１次ラウンドの球数制限は６５球に設定されている。先発投手と、それに続く「第２先発」は３〜４回での交代が見込まれる。当然、普段よりも早い段階で、その日の軸となるボールを見つける必要に迫られる。その部分で日本の先発菊池と２番手の伊藤はこの夜、対照的だった。

菊池は一回、先頭打者に甘いカーブを左前に打ち返され、続く打者には速球を詰まりながらも中前に運ばれた。さらに李政厚（イジョンフ）には、低めの速球を痛打され、先制を許した。

菊池の持ち味は本来、速球と鋭く曲がるスライダーのコンビネーションだ。だが、二死後、そのスライダーを適時二塁打とされて計３失点。二回以降もリリースポイントが安定せず、速球が抜け、スライダーはコースに決まらない。無失点で切り抜けたものの、最後まで手探りの投球だった。

一方の伊藤は登板した四回、先頭打者に死球を与え、金慧成（キムヘソン）に２ランを浴びたが、それ以降は彼の特徴である高めのボール気味の速球で空振りやファウルを奪って主導権を握ると、スプリットや速球を決め、３回で６三振を奪った。

球数制限のあるＷＢＣでは、先発投手が早めにペースを握ることが大きなウェートを占める。それを改めて実感させられた。（鹿取義隆＝第１回ＷＢＣ投手コーチ）