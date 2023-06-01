エヴァンゲリオン公式サイトのリリース

©カラー ©カラー／Project Eva. ©カラー／EVA製作委員会

カラーは8日、2月に開催したエヴァンゲリオン作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」で上映された、エヴァの短編アニメーション作品を、カラーの公式YouTubeチャンネルで公開した。

『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』短編アニメーション

この作品は、イベントのために新規制作された約13分の短編で、庵野秀明が企画・脚本・総監修。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて作画監督を担当した浅野直之が監督。これまで『エヴァンゲリオン』シリーズの制作に携わった鶴巻和哉、樋口真嗣、轟木一騎が監修した。

イベント最終日ステージにて「なんらかの形でお届けする」とアナウンスしていたが、3月8日が『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開日からちょうど5年目となることもあり、カラー公式YouTubeチャンネルにて公開することになった。

なお、カラーでは、「(この作品の)盗撮映像および流出映像のSNS拡散防止対応に大変苦慮しており、是非公式YouTubeチャンネルでのご視聴をいただきますよう、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。