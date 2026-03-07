グラビアアイドル・天羽希純が、3月2日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ボリュームまるわかり！シートベルトがあざといぞ

1月に発売した写真集「BONUS」（集英社）の重版が決定。自身のインスタグラムにも画像を掲載し「週刊プレイボーイさんに写真集『BONUS』のアザーカットが掲載されています」と報告した。さらに「アザーカットのデジタル写真集も出ました!その名も『超BONUSタイム』!写真集では使われなかった衣装などもふんだんに使われています チェックお願いします!」とアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。長袖レオタードながら、しっかり“ポチ”しているショットや赤ニットだけを羽織ったショットなど、かなり攻めた姿を披露していることにも触れている。「さらに重版がかかるように、これからもノーブラポチを広めていきます」と今後も大胆であり続けることを約束した。



ファンからは高すぎる露出度を逆に心配する声もあるという。それでも「セクシーな私も好きでやっていることなので、信じてついてきてほしい」と揺るがなかった。



同号は「ニューヒロインPROJECT」グランプリの清埜きりが表紙＆巻頭を担当した。審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈も登場。あらた唯、すずめ、百田汐里、山中真由美＆山中知恵姉妹も登場している。



（よろず～ニュース編集部）