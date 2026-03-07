¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ÎÆþ¸ý¡Ö´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡×¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±Ê¸Ë¼¶ñ¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï
¡ÚÂç¿Í¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¡ÈºÆ¡ÉÆþÌç¡Û
Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡£¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÆþ¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È1869Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ½ñÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¸Ë¼¶ñÇä¤ê¾ì¡£¼þ°Ï¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡£Ê¿Æü¤ÎÃë¤É¤¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²ñµÄ¤â»ñÎÁ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸Ë¼¶ñ¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¤ê¾ì¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿Ã´Åö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡§Ê¸¶ñ¥°¥ë¡¼¥× Çä¾ìÄ¹ ÆþËÜÀµÇî¤µ¤ó¡¿´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡§¢©100-8203 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1ÃúÌÜ6-4 ´Ý¤ÎÆâ¥ª¥¢¥¾ 1³¬¡Á4³¬
°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸¶ñÃ´Åö¤È¤·¤ÆÌó8Ç¯Çä¤ê¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÆþËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê»Å»öÍÑÅÓ¤ÎÊ¸¶ñ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡×¤ÇÆþËÜ¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÊ¸Ë¼¶ñ¤ò6ÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¾Ò²ð¡£Çä¤ê¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸¶ñ»ö¾ð¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à1¡Û¡È¾Ã¤»¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡É¤òÂç¿Í»ÅÍÍ¤Ë¡£ÀÅ²»¥Î¥Ã¥¯¤Ç»È¤¤¿´ÃÏ¤â¾å¼Á
¼Ì¿¿º¸¡§¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¾¡¼¥ó ¥¦¥Ã¥É¡×¡Ê2200±ß¡Ë
¼Ì¿¿±¦¡§¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¾¡¼¥ó ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡×¡Ê3300±ß¡Ë
¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥é¥Ð¡¼¤Ç¤³¤¹¤ë¤ÈËà»¤Ç®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¤¬Ìµ¿§²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤¿É®µ¶ñ¤Ç¤¹¡£½¤Àµ±Õ¤äÆó½ÅÀþ¤ò»È¤ï¤º¤Ë½ñ¤Ä¾¤»¤ëÍøÊØÀ¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÇ»¤¤É®À×¤Ç½ñ¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥ÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¤âÇ»¤¯Ä¹¤¯½ñ¤±¤ë¿·³«È¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡£
¥Ú¥óÀè¤Î¤¬¤¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ÆÉ®µ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢¥Î¥Ã¥¯²»¤âÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¸Ãæ¤òË¸¤²¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£½ñ¤Ä¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¤Ï¥²¥ë¥¿¥¤¥×¤ÇÈ¯¿§¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢»æ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹¤¬¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤ì¶Ú¤Ï0.4mm¤ä0.3mm¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ»ú¤À¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸0.4mm¤Ç¤â¡¢¿åÀ¥¤¥ó¥¤ÏÌýÀ¤è¤ê¾¯¤·ÂÀ¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÄ¢¤Ê¤É¤ËºÙ¤«¤¯½ñ¤¹þ¤àÊý¤Ï¡¢ºÙ¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ëÄ´¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥â¥Ç¥ë¡£µ¡Ç½¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢°®¤ê¿´ÃÏ¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÁª¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ã¥É¤Ï¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢»È¤¦¤Û¤É¤Ë±ð¤¬Áý¤·¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤Ï°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÁ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼ê¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·ÃÍ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÊ¸¶ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤ªÆÀ´¶¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤âÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
ÄêÈÖ¤Î¡È¾Ã¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Ë¡¢Ç»¤¯Ä¹¤¯½ñ¤±¤ë¼ÂÍÑÀ¤È¾å¼Á¤Ê³°Áõ¤ò½Å¤Í¤¿1ËÜ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¡¢µ¡Ç½¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à2¡ÛÇä¤ì¶Ú¥Ô¥«¥¤¥Á¡£ÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î²¦¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì
¼Ì¿¿º¸¡§»°É©±ôÉ®¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥×¥é¥¤¥à 3¿§¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¡Ê3850±ß¡Ë
¼Ì¿¿±¦¡§»°É©±ôÉ®¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥×¥é¥¤¥à ²óÅ¾·«¤ê½Ð¤·¼°¥·¥ó¥°¥ë¡×¡Ê3850±ß¡Ë
ÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¡£ÄãÇ´ÅÙÌýÀ¥¤¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÌýÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤Ì£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î´ð½à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆþËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾å°Ì¥é¥¤¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥×¥é¥¤¥à¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ñ¤¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¼´¤ÏÀèÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´Ë¤ä¤«¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ëÎ®Àþ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²óÅ¾·«¤ê½Ð¤·¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢·«¤ê½Ð¤·Æ°ºî¤Ë¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê½Å¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤ÊÁàºî´¶¤ò±é½Ð¡£ÈÄ¾õ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤Ì£¤¬È´·²¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¤À¤·¤Î¤«¤¹¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»æ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë´¶¤¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÌýÀ¥¤¥ó¥¯¤ÏÇ´ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢½ñ¤»Ï¤á¤Ë¤«¤¹¤ì¤ä¥À¥Þ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¼åÅÀ¤òÍÞ¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ÈÂ®´¥À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à3¡Û½êÍ¤¹¤ëËþÂ´¶¤Þ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¿¿ï«¥Ü¥Ç¥£¤ÎÉ®µ¶ñ
SAKURA craft_lab¡Ê¥µ¥¯¥é ¥¯¥é¥Õ¥È¥é¥Ü¡Ë
¡Ö001¡×¡Ê5500±ß¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·ÌÓ¿§¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂ£¤êÊª¤Ë´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë1ËÜ¡£
SAKURA craft_lab¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ëÉ®µ¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ã±¤Ê¤ë¼ÂÍÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È½ñ¤¯»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï001¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿ï«À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æó½Å¹½Â¤¤Ç¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¿¿ï«¤Ï»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¿§Ì£¤ä±ð¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤Ø¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÇºà¤Ç¤¹¡×
¥Ú¥óÀè¤Ï²óÅ¾·«¤ê½Ð¤·¼°¡£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥«¥á¥é¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ëÆ¬´§¤ò²ó¤¹¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤È¤È¤â¤Ë¥Ú¥óÀè¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Áàºî¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¾å¼Á¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿È¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÂÍÑÀ¤ò¼´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿Á°¤Î2ËÜ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤è¤ê¡È½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÉý¹¤¯Â·¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SAKURA craft_labÌÜÅö¤Æ¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à4¡Û·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡£¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É
KINGJIM¡Ê¥¥ó¥°¥¸¥à¡Ë
¡Ö¥Ö¥®¡¼¥Ü¡¼¥É BB-21¡×¡Ê5500±ß¡Ë
ÆþËÜ¤µ¤ó¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼þÊÕ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤è¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥ó¥°¥¸¥à¤Î¡Ö¥Ö¥®¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥®¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢±Õ¾½²èÌÌ¤ËÀìÍÑ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤ä»Ø¤ÇÄ¾ÀÜ½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¾Ãµî¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°½ñ¤±¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤É¤¤Î¥á¥âÄ¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ëÇö·¿¡õ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÛÄ´¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÞ¯Ã¦¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¡£
½ñ¤Ì£¤Ï´¶°µ¼°¤Ç¡¢É®°µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀþ¤ÎÂÀ¤µ¤¬ÊÑ²½¡£»æ¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç½ñ¤±¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢ÃÏÌ£¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾Ãµî¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥á¥â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÉ¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥¤¥ó·¿¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ1¸Ä¤ÇÌó5Ëü²ó¾Ãµî¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¶¯¤ß¡£·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»æ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à5¡Û¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¿Ê²½¡£¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¿Íµ¤¤ÎÄ¶¾®·¿¥Î¡¼¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É
KINGJIM¡Ê¥¥ó¥°¥¸¥à¡Ë
¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÀÞ¾ö¼°¡Ë¡×¡Ê4180±ß¡Ë
Ê¸Ë¼¶ñÅ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÇä¤ê¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬PC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¿»Æ©¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¼«Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥«¥Õ¥§¤Ø¤È»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤ÏÁý²Ã¡£»ÑÀª²þÁ±¤äÌÜÀþ¤Î¹â¤µÄ´À°¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼þÊÕµ¡´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉ¬¼ûÉÊ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÆþËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÀÞ¾ö¼°¥â¥Ç¥ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤ÈÌóW44¡ßD127¡ß21mm¡¢¤Û¤Ü¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£¼ÁÎÌ¤âÌó190g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°²ó¤ê¤ÎÊý¤ä¡¢¥«¥Õ¥§Åù¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤ò¤¹¤ëÊý¤Ë¹¥É¾¤Ç¤¹¤Í¡×
³ÑÅÙ¤Ï6ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£ÌÜÀþ¤ò¼«Á³¤Ê°ÌÃÖ¤ËÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È»þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥àÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ð¥Í¤òÆâÂ¢¤·¡¢³ÑÅÙÄ´À°»þ¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜÃÏÌÌ¤ÈPCÀÜ¿¨Éô¤Ë¤ÏÊÝ¸î¥Ñ¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥¹¥¯¤äÃ¼Ëö¤Ø¤Î½ý¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¤Ï11¡Á15.6¥¤¥ó¥Á¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï5kg¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Ç¹äÀ¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à6¡Û»æ¤Î¼Á¤¬ÃÊ°ã¤¤¡£½ñ¤¿´ÃÏ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥Ë¡¼¥â¥·¥Í¡×
¼Ì¿¿º¸¡§¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡Ö¥Ë¡¼¥â¥·¥Í ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë A5¡×¡Ê3300±ß¡Ë
¼Ì¿¿±¦¡§¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡Ö¥Ë¡¼¥â¥·¥Í ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë A6¡×¡Ê2530±ß¡Ë
ºÇ¸å¤ËÆþËÜ¤µ¤ó¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Î¥Î¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È½ñ¤¯¡É¥Ë¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»×¹Í¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆþËÜ¤µ¤ó¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëºî¶È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»æ¤òÁª¤Ö¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Ë¡¼¥â¥·¥Í¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Ï»æÀ½ÉÊ¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»æ¼Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÓ±©Î©¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥óÀè¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËüÇ¯É®¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¥Ë¡¼¥â¥·¥Í¤Ï¡¢90g/Ö¤ÎÆÃ¸üÉ®µÍÑ»æ¤òºÎÍÑ¡£¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ë¤¸¤ß¤äÎ¢È´¤±¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢³ê¤é¤«¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
·ÓÀþ¤Ï¥É¥Ã¥ÈÊý´ã¡£»æÌÌ¤ò3Ê¬³ä¡¦4Ê¬³ä¤Ç¤¤ë¥á¥â¥êÆþ¤ê¤Ç¡¢¿Þ¤ÈÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À°Íý¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ú¡¼¥¸ÉÕ¤¤Ç¡¢¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¼êÄ¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¯¡£ÍÑÅÓ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¤µ¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´Ý¤ÎÆâ¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤ÄÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò±Ç¤¹Æ»¶ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢Çä¤ê¾ì¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Ï¡¢Æü¡¹¾¦ÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æ°¤¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¥×¥í¤Ð¤«¤ê¡£Î®¹Ô¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÄ¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò´ÝÁ±¡¦´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ãß· ÁÏ¡ÊGoodsPress Web¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍø¹¬¡ä
