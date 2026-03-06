ハイゴー（神奈川県川崎市）とタイトー（東京都新宿区）が、サンリオ（東京都品川区）のハローキティやポムポムプリン、シナモロールらキャラクターと野球日本代表「侍ジャパン」とのコラボ企画くじ「タイトーくじ 侍ジャパン×サンリオキャラクターズ」を3月6日からタイトーくじ公式サイトなどで順次、発売します。

【写真】かわいすぎて、もん絶！ ポムポムプリンのヘッドスライディング姿！ キティ、クロミのユニホームマスコットも！

A賞は、ポムポムプリンがホームベースに向かってヘッドスライディングする姿を表現した抱き枕、B賞はキャラクターがデザインされたクリア素材のトートバッグです。C賞とD賞は、各キャラクターが侍ジャパンのユニフォームを着用したプレイヤーバージョンと、応援バージョン。E〜G賞は、ハンドタオル、アクリルキーホルダー、クリアカードになっています。

最後のくじを引くともらえる「LH（ラストハッピー）」賞はシナモロールが野球ボールにちょこんと乗ったデザインのクッションです。

また、タイトーくじ公式サイトで、くじの半券に記載されたID番号を入力すると、抽選で30人に「LH賞 マスコット付きクッション シナモロール」がプレゼントされます。さらに、同公式サイトで、G賞のくじの半券に記載されたID番号を入力すると抽選で100人に、「A賞 ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン」が当たります。

くじは1回880円（税込み）。セブンイレブンの一部店舗ほか、ファミリーマート、ローソンでも販売されます。