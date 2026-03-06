マレーシア航空は、「JP Spring Promo」を3月6日から19日まで開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は11月30日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象外となる。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着

セブ（52,430円／170,050円）、デンパサール・メダン・スラバヤ（55,850円／185,970円）、バンコク・プーケット（56,380円／184,970円）、シンガポール（57,180円／183,900円）、チェンマイ（61,980円／210,800円）、クアラルンプール（79,920円／297,970円）、マレ（101,900円／253,940円）、アデレード・パース・ブリスベン（106,080円／300,470円）、ロンドン（127,920円／369,510円）、パリ（135,060円／398,600円）

・大阪/関西発着

セブ（56,660円／165,880円）、バンコク・プーケット（56,750円／194,070円）、デンパサール・メダン・スラバヤ（57,280円／184,400円）、シンガポール（60,350円／198,270円）、チェンマイ（65,610円／181,570円）、クアラルンプール（89,390円／298,440円）、アデレード・パース・ブリスベン（107,550円／266,870円）、パリ（125,150円／266,870円）、ロンドン（138,990円／411,480円）、パレ（145,270円／304,710円）