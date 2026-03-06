まるで「りくりゅうペア」？息ぴったりに毛づくろいする猫ちゃんズ

片足を「ピーン！」と高く上げ、全く同じポーズで毛づくろいをする2匹の猫ちゃん。そのあまりに見事な一致っぷりを捉えた写真が、Xで注目を集めています。

飼い主さんのつぶやき通り、まさしく「シンクロ率100%」なようすを披露したのは、「おはぎ」ちゃんと「もなか」ちゃん。

飼い主さんに当時の詳しい状況をうかがうと、最初はおはぎちゃんがひとりで毛づくろいをしていたのだそう。すると、それを見たもなかちゃんが「真似っこ」を開始。結果として、たまたま2匹が同じポーズになった瞬間を撮影することに成功したのでした。

普段は2匹とも自分のタイミングでマイペースに毛づくろいをしているため、ここまで同じタイミング、かつ同じポーズになったのは飼い主さんも初めて見たというレアな光景。

このポーズを見た際の心境について、飼い主さんは「オリンピックでのりくりゅうペア（フィギュアスケートの三浦璃来＆木原龍一ペア）を思わせるような素晴らしいシンクロで、またあの感動を思い出させてもらいました（笑）」と、ユーモアたっぷりに語ってくれました。

ちなみにこの見事なシンクロポーズですが、あらかた毛づくろいが済むと2匹とも自由にお昼寝してしまったそうです。氷上のペアさながらの息の合った演技を見せた直後、すぐさま猫らしいマイペースな日常に戻っていく切り替えの早さも、なんだかクスッとしてしまいますね。

おはぎともなかと時々オトンさん（@alma3627）

（山口弘剛）

