¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎàºÇÄã¥¹¥Ô¡¼¥Áá¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÈ¿È¯¡¡Æ°²è¤ÏÀÚ¤ê¼è¤ê¡Ö½ÅÍ×¤ÊÊ¸Ì®¤¬¡Ä¡×
¡¡£×£Â£ÃÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ°¤À¡×¡Ö¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÂçÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÍÊ¸î¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥·¥ã¥Ô¥é»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡Ö¤³¤Î·ï¤ò½ä¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁûÆ°¤³¤½¤¬¡¢¿Í¡¹¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò·ù¤¦ÍýÍ³¤½¤Î¤â¤Î¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÃÇÊÒ¤¬¤¿¤Ã¤¿£²£°ÉÃ¡Ê¤ÎÆ°²è¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶²ÉÝ¤³¤½¤¬¿Í¡¹¤¬È¯¸À¤ò¤¿¤á¤é¤¦º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤Î£Ø¤ÎÆ°²è¤Ï£²£°ÉÃ¡£½¤¼³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Î°ì¿Í¤â¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡££²£°ÉÃ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÊ£¿ô¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë²»À¼¤ÎÃÇÊÒ¤ä°úÍÑ¤ò²þÊÑ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î·ÁÂÖ¡£¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥ºÂç³Ø¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢Ã¯¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò°¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø²»À¼¤ÎÃÇÊÒ¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶ÁÎÏ¡Ù¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥³¡¼¥¨¥ó¶µ¼ø¤â¡ÖÊ¹¤¼ê¤¬Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¶õÇò¤ò¼«Ê¬¤ÇËä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£ÂÁÈ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£