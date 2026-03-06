【見逃し厳禁】Amazon 新生活セールでザバスのプロテインが最大19％オフに
今回は、セール対象になっているザバスのプロテインをご紹介。お得にまとめ買いするチャンスをお見逃しなく！
甘さ控えめでコク深い味わい。ホエイプロテインのビターショコラ風味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ビターショコラ風味 980g 人工甘味料不使用 明治 NEXT BODY 【Amazon.co.jp限定】
5,134円 → 4,479円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プロテインを手軽に毎日続けることができるプレーンタイプ
ザバス ホエイプロテイン100 プレーン 700g 明治 [甘味料・香料不使用 無添加] ノンフレーバー
3,778円 → 3,380円（11%オフ）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】
5,280円 → 4,479円（15%オフ）
生産量が限られる「アシッドホエイ」配合。マッスルエリートのココア味
ザバス(SAVAS) マッスルエリート ココア味 800g NEXTBODY 【Amazon.co.jp限定】明治
4,798円 → 3,999円（17%オフ）
ドリンクタイプで人気のフレーバー「すっきりフルーティー風味」粉末版
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 すっきりフルーティー風味 980g 明治 NEXT BODY 【Amazon.co.jp限定】
5,239円 → 4,479円（15%オフ）
運動で減量したい人へ。プロ ウェイトダウンシリーズのチョコレート風味
ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 820g 明治 NEXTBODY ソイ プロテイン HMB【Amazon.co.jp限定】
4,055円 → 3,299円（19%オフ）
初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
3,980円 → 3,299円（17%オフ）
手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのココア風味
【ケース販売】明治 ザバス(SAVAS) ミルクプロテイン 脂肪ゼロ ココア風味 200ml×24本 高たんぱく ビタミン配合 国内自社工場製造
3,554円 → 3,134円（12%オフ）
その他のおすすめ商品
SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 200ml×24本 【ケース販売】明治 ザバス(SAVAS) ミルクプロテイン 脂肪ゼロ バナナ風味 200ml×24本 高たんぱく ビタミン配合 国内自社工場製造
3,480円 → 3,134円（10%オフ）
Ajinomoto 味の素 プロテインスープ Ajinomoto 味の素 プロテインスープ コーンクリーム 600g 1食あたりたんぱく質20g ホエイプロテイン whey protein インスタント タンパク質
3,615円 → 3,072円（15%オフ）
VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
2,480円 → 2,099円（15%オフ）
味の素 アミノバイタル アミノプロテイン カシス味 アミノバイタル 味の素 アミノプロテイン カシス味 60本入箱
5,573円 → 4,736円（15%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります