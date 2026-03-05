「日経225オプション」3月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 5( 5)
ゴールドマン証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
BNPパリバ証券 18( 18)
JPモルガン証券 16( 16)
楽天証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
SBI証券 19( 5)
フィリップ証券 3( 3)
岡三証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 325( 325)
SBI証券 162( 124)
シティグループ証券 50( 50)
野村証券 50( 50)
BNPパリバ証券 45( 45)
モルガンMUFG証券 40( 40)
楽天証券 29( 25)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
JPモルガン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
松井証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 341( 221)
シティグループ証券 250( 50)
モルガンMUFG証券 50( 50)
JPモルガン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 1( 1)
野村証券 100( 0)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 26( 24)
SMBC日興証券 20( 20)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
