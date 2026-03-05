ニッポン放送東島衣里アナウンサー（35）が5日、結婚し、同局から発表された。

お相手は同い年の会社員。東島アナは「素朴なタイプ。ムーミンに似ていて、ずっと笑顔の穏やかな方」と話しているという。

昨年の春に共通の知人の紹介で知り合い、男性が東島アナに一目ぼれ。翌週には初デートのアプローチを受けたという。7月に交際をスタート。10月にディナーをともにした際、デザートプレートに「これからもずっと一緒にいてください、結婚してください」とメッセージが書かれ、プロポーズを受けたという。

この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」が重なる開運日であることから、2人で婚姻届を提出した。

東島アナは、6日午後1時から放送の「中川家 ザ・ラジオショー」に生出演し、リスナーに直接報告する予定。

◆東島アナウンサーコメント

3月5日に入籍いたしました。日頃からあたたかく見守ってくださる皆さまへの感謝の思いで胸がいっぱいです。ふたりで、よく笑い、よく食べ、よく眠り、穏やかな日々を過ごしております。新しい生活での学びを力に変えて、これからも仕事に励んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。ニッポン放送をおともにしてくださっているリスナーの皆さま、明日の中川家ザ・ラジオショーでご報告させて下さいね。

◆東島衣里（ひがしじま・えり）1991年（平3）1月4日生まれ、長崎県出身。学習院大卒。13年にニッポン放送入社。現在、「中川家 ザ・ラジオショー」「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」「はじめよう！フェムケア」などを担当。