しれっと値上げしてた…「ちょい高だけど買い！」大人気の100均収納グッズ
商品情報
商品名：ワンタッチ綿棒ケース M／M ハッピーライフ
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：90（W）×94（D）×95（H）mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582364533449
あの大人気ケースがリニューアル！デザインが可愛すぎる♡ダイソーの『ワンタッチ綿棒ケース』
ダイソーの人気商品といえば「ワンタッチ綿棒ケース」。
以前はどこを探しても商品棚が空っぽ、という時期もありました。
度々売り切れになるほど注目されていたアイテムが、この度リニューアルして登場しました！
筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売り場に置かれていました。
価格は220円（税込）。もともとは110円（税込）だったはずなので、しれっと値上げに少し驚きました。
それでもカゴに入れてしまった理由はデザイン。
パステル×くすみピンクに、マイメロちゃんの愛らしいイラスト入り。
どこかクラシカルで、ほんのりラグジュアリーな雰囲気もあります。
この見た目なら200円でも惜しくない！と思わせるキュートさです♡
ワンタッチでパカッと開く！スキンケアやメイク中に触れてもフタが汚れにくい！
フタはワンタッチでオープン。ぽんと軽く押すだけで開きます。
お風呂上がりやスキンケア後、手が少し湿っている状態で綿棒を取り出したいときもありますよね。
そのたびに外フタを触ると、容器が濡れたり汚れたりするのが気になることも。
このケースに移し替えておけば、ワンタッチで取り出せるので、ストレスフリーです。
フタは取り外し可能。市販の綿棒容器のフタを外して、そのまま入れられるのが便利です。
バラの綿棒を入れてみると、80本でもまだ余裕あり。しっかり入るサイズ感なので、大容量タイプをまとめて入れておくのもよさそうです。
コットンなどの衛生グッズにも！ちょっとした小物入れにぴったり！
綿棒だけでなく、お薬や絆創膏などの衛生グッズとも相性よし。
筆者は使い捨てコンタクトの収納に使用しています。
箱のままだと場所を取りますが、ケースにまとめると見た目がすっきりします。
コットンの収納にもおすすめです。ワンタッチで開くので、メイク前のスキンケア、メイク落としのときにもさっと取り出せます。
今回は、ダイソーの『ワンタッチ綿棒ケース M／M ハッピーライフ』ご紹介しました。
価格は上がりましたが、使い勝手と見た目の両方を考えると納得できます。
洗面台やドレッサー、リビングなど、どこに置いても気分が上がるデザインで、ちょっとしたお菓子や小物入れとしても活躍します。
気になった方は、ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。