東京・お台場のテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が2月末をもって閉鎖した。

鳴り物入りのテーマパーク「ジャングリア沖縄」苦戦中 「コンサルはゼロからイチを生み出せない」ワケ

同施設は「没入型」をコンセプトとしており、キャラクターと会話できるなど、来場者が目の前で展開される物語の一員として没入できる点が特徴だった。

USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）を再建させたとされる森岡毅氏が率いるマーケティング企業、「刀」の関連会社が旧商業施設を活用し、2024年3月から運営していた。

同施設の閉鎖について森岡氏は、「財務面を含め当初計画との大きな乖離が生じた」と公表しており、収益化に失敗した形だ。刀は22年6月期以降、赤字が続いており、24年6月期に約55億円の純損失、25年6月期に約13億円の純損失をそれぞれ計上した。

■「西武園ゆうえんち」の再生事業でも失敗

刀は「西武園ゆうえんち」の再生事業でも失敗している。西武グループは17年から刀と協業し、支援を受けて21年に「西武園ゆうえんち」をリニューアルオープンさせた。昭和の街並みを模した「夕日の丘商店街」やゴジラのアトラクションなどを新設し、当初は話題性で客が集まった。しかし、一部報道によると現在の来客数は改装前と変わっていないようだ。

西武グループはリニューアルのため約100億円を投じたものの、22年度・23年度で計73億円の減損損失を計上し、後に刀との協業を終了した。

「USJなどの大手遊園地は客をさばくために、多数の乗り物を使った連続式のアトラクションを充実させているが、森岡氏が手がける施設にはそれがない。老若男女に愛されるキャラクターもとぼしく、コアなファンしか集まらないのが現状だ」（テーマパーク事情に詳しいディベロッパー関係者）

森岡氏は得意のマーケティング手法を生かせていないようだが、自身のアピールには成功している。

オリオンビールなど沖縄企業との共同出資により、西武とタッグを組んだ翌18年にジャパンエンターテイメントを設立。約700億円を投じ、昨年7月に「ジャングリア沖縄」を開業した。立地は県北部の今帰仁村で、オリオンビールのゴルフ場跡地を活用した。

「県北部には美ら海水族館しかなく、新たな観光資源として期待されている。水族館とジャングリアを巡るには1泊する必要があるため、周辺ではホテルの開発が相次いでいる」（沖縄の建設会社関係者）

果たしてジャングリアは地元の期待に応えられるのか。成否の判断は先になりそうだが、SNS上では売りにしていた恐竜の動きの物足りなさや、施設の少なさを批判する声も見られる。大手遊園地のような効率的なアトラクションやキャラクターにもとぼしい。現状のままでは、イマーシブ・フォート東京や西武園ゆうえんちと同じ末路をたどることになるかもしれない。

（ライター・山口伸）