上田晋也、ローン審査時に“言わなかったこと”明かす 不動産業者から「言わないでくださいって」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。ローンで審査を通すために“言わなかったこと”を明かした。
【動画】「まだ見せたことない私の部屋」こだわりが詰まった板野友美の自宅“未公開部屋”
この日のテーマは「持ち家派VS賃貸派」。それぞれの立場でゲストが集結し、トークを展開した。
“賃貸派”の若槻千夏（41）は、渋谷区にこだわりがあるものの「私は買えるなら買いたい派なんですよ。どのタイミングで買えばいいか」と相談。共演したIMALU（36）が、「年を重ねるとローンが組みにくくなる」「若槻さんなら現金でポーンと買えそう」などとコメントした。
ここでローンの話になり、オアシズ・大久保佳代子（54）が、「不動産屋の友人に聞いた」「芸能人限定の話かもしれない」と前置きし、「やっぱりローンを組む＝信用だから、レギュラーを何本持ってるか。最低テレビ2（本）、ラジオ1（本）は持ってないとローンが組めないんで、（若槻に向かって）今いってください」と説明した。
若槻が驚きながら「そんな…レギュラーで決まるんですか？」と改めて聞くと、上田が「それはある」ときっぱり。「俺もローン組むとき、（不動産業者から）芸人って言わないでくださいって。司会者って言ってくださいって言われた」「芸人だと審査通りませんと。司会者なら通りますって」と告白。すると大久保も、「私も、マルチタレントって言った」と明かした。
