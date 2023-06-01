【DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC】 3月5日 発売 価格：11,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」を3月5日に発売する。価格は11,480円。

本商品は、「DualSense ワイヤレスコントローラー」にUSBケーブルが同梱されたパッケージ。PS5、PC、モバイルデバイスへの接続に対応している。USBケーブルを同梱しているため、PS5だけでなくPCでもそのまま接続して遊ぶことができる。USB接続だけでなく、Bluetooth接続によるペアリングにも対応している。

【「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」同梱物】

・DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック

・USBケーブル（Type-C to Type-C）

・取扱説明書

DualSense ワイヤレスコントローラーの特徴

快適な操作性

進化したスティック・直感的なボタンレイアウトにより快適な操作性を実現。リアルなゲーム体験を手元で感じることができる。

充実したコントローラー機能

ハプティックフィードバック＆アダプティブトリガー（※）

本機能の対応タイトルでは、ゲーム内の状況に応じて変化するコントローラーの振動・トリガーの抵抗力により、プレーヤーを取り巻く環境の質感から多彩な武器の反動まで、さまざまな感覚を体感できる。

モーションセンサー（※）

本機能の対応タイトルでは、内蔵する加速度センサーとジャイロスコープにより、直感的なモーションコントロールを楽しめる。

（※）一部の機能は対応ゲームでのみ利用可能で、USBによる有線接続が必要になる場合がある。ゲームで利用できる機能は、PS5版とPC版で異なる場合がある。

内蔵バッテリー・内蔵マイク

ワイヤレスプレイを長時間楽しめる内蔵充電バッテリーも搭載。USB Type-Cを使用して、コントローラーの充電や接続ができる。また、内蔵マイクを使ってオンラインでチャットなどができるほか、3.5mmのヘッドセット端子につなぐことで、手持ちのヘッドセットも利用できる。

幅広い対応機種

PCやモバイルデバイスへの接続について

以下に記載されているOSまたはそれ以降のOSを搭載したデバイスは、DualSense ワイヤレスコントローラーのBluetooth接続とUSB接続に対応。1度ワイヤレスコントローラーを接続すると、そのコントローラーを使用して、対応するゲームやアプリケーションを操作できるようになる。

・Windows 10（64ビット版）

・Windows 11

・macOS Big Sur 11.3

・iOS 14.5

・iPadOS 14.5

・tvOS 14.5

・Android 12

DualSense ワイヤレスコントローラーは1台のコントローラーに最大4つのペアリングを登録できる。Bluetooth接続によるペアリング方法は以下のページにて公開されている。

□「PC／Mac／モバイル機器でDualSense ワイヤレスコントローラーを使用する方法」のページ

Windows PCを使用したファームウェアアップデート

「PlayStation Accessories」アプリを使用することで、Windows PCでもDualSense ワイヤレスコントローラーのファームウェアアップデートを実行できる。詳細は以下のページにて公開されている。

□「PlayStation Accessories」について

PS Remote Play

PS5/PS4を持っている場合、PS Remote Playアプリを使用すれば、対応するPS5/PS4用ゲームを外出先などでiPad、iPhone、Macにストリーミングし、DualSense ワイヤレスコントローラーで遠隔操作して遊ぶことができる。このアプリを使用するには、インターネット接続とPlayStation Networkのアカウントが必要。詳細は以下のページにて公開されている。

□「PS Remote Play」のページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.