二宮和也がDHC新CMで白本彩奈とお笑いコンビ“にゃんピーズ”結成！「どうも、にゃんピーズでした～」
二宮和也と白本彩奈が、お笑いコンビ“にゃんピーズ”として登場する“DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア”のCMが、3月5日よりDHC ディープクレンジングシリーズ公式ブランドサイトおよび公式SNSにて公開。3月13日より全国のテレビ（一部系列・地域を除く）で放映が開始となる。
■二宮和也と白本彩奈が、にぎやかに掛け合い
新CMでは、二宮和也と白本彩奈が、お笑いコンビ“にゃんピーズ”として、猫に扮したメークと衣装を身にまとい登場。「どうも、にゃんピーズでした～」と舞台での本番を終えたふたりが楽屋でメークを落としながら、翌日のスケジュールに向けてお互いを鼓舞するようなにぎやかな掛け合いが繰り広げられる。
さらに、DHC公式オンラインショップ限定で、本編CM（TV・WEB限定含む）の特別メイキング映像の一部が公開。ここでしか観られない、二宮と白本の撮影中の雰囲気や現場での掛け合いなどが楽しめる。
また、新商品“DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア”発売を記念して「オリジナルクリアファイル＆二宮直筆署名入りメッセージカードセット」（※メッセージカードの二宮の署名はプリント）が抽選で6,000名に当たるキャンペーンも実施。詳細は公式サイトをチェックしよう。
■CM制作裏話
今回“にゃんピーズ”としてお笑いコンビを演じたふたりだが、年始に公開されたDHCのCM以来、2回目の共演ということもあり、息ぴったり。撮影はスムーズに行われた。 “にゃんピーズ”のポーズを揃える場面では自然とタイミングが合い、 「にゃんだフル」 「にゃんと！」など猫をモチーフにしたユニークなセリフの掛け合いではアドリブで盛り上がる場面も。ふたりのやわらかい空気感に包まれて、終始和やかな撮影現場となった。
■二宮和也、白本彩奈 インタビュー
Q. 撮影の感想を教えてください。
二宮：あっという間に感じました。一緒に参加した（エキストラの）人たちも「これで終わり？」みたいになっていたくらい、順調な撮影の進行具合でした。
白本：（猫のポーズについて）私は、学生のとき結構プリクラとかで猫のポーズをしていたんですけど、二宮さんはいかがですか？
二宮：笑ってるやん（笑）。（猫のポーズを）してるよそりゃ！ 毎日してるよ！ いまだにね！ 経験ぜんぜんアリ！
Q. 新商品のキャッチコピーは「うるおい呼び込むクレンジング」ですが、おふたりがこの新年度あらたに「呼び込みたい」運はありますか？
二宮：「天気」かな。仕事で地方に行ったりするときって、もうこの日にちだって前々から決まって行くじゃない。そのときに天気悪いってなると「なんでやねん！」となりそうじゃない？ 好きな天気を選べたら、計画的に我々は休めるもんね（笑）。
白本：私は、去年バイクの免許を取り切れなかったので（※白本は前回のDHCのCM撮影のインタビューで、2025年の目標を「バイクの免許を取る」と言っていた）ちょっと（その目標を）持ち越していて…。運が転ぶと書いて運転ですから「行き当たりばったり運」！ 車でもバイクでも運転して、行き当たりばったりの場所で素敵な経験をしたいです。
Q. 新商品はメークを落としながらスキンケアの効果を「ブースト」（強化・促進）する効果があります。この春、新生活が始まる人の気持ちを「ブースト」するようなメッセージをください。
二宮：失敗していい期間じゃないですか。何を失敗してもやはり、周りの人たちが、例えば新成人も、新社会人も、そういった（優しい）目で見てくれる期間ってほんと一年なわけじゃない。恥ずかしいとかそういう気持ちはあるかもしれないけども、唯一失敗して何かを得られる期間とするならば、いろんなことに挑戦してほしいし、いろんな失敗をして次の年からその失敗を「あ、しちゃいけなかったんだ」とか「これをこうしたら失敗したんだな」っていう学びにできる期間なのかなとは思いますよね。
白本：（学生の皆さんも）新しい環境だと思うので、たくさんいろんな方と関わって、いろんな情報を得たりしてほしいです。
Q. 共演2回目となるおふたりですが、どれくらい息があっているのかチェックします。こちらから出すテーマに対して、連想する言葉を同時にこたえてください。「春」と聞いて、思いつく言葉は？
◇二宮回答：「青春」
◇白本回答：「桜」
二宮：（白本の回答を見て）でも広い意味で「桜」って読めるかもな、頑張ったら。でも（テーマに書いてある）「春」を入れちゃったパターンってことだよね、俺の場合は。
白本：まあ、ほぼ一緒じゃないですか！（笑）
二宮：なんかこの（桜が）咲く季節に、こういう思い出がいっぱいあるよねってことで。
ふたり：（ふたりの答えは）合ってました！！（笑）
