二宮和也がDHC新CMで白本彩奈とお笑いコンビ“にゃんピーズ”結成！「どうも、にゃんピーズでした～」

二宮和也と白本彩奈が、お笑いコンビ“にゃんピーズ”として登場する“DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア”のCMが、3月5日よりDHC ディープクレンジングシリーズ公式ブランドサイトおよび公式SNSにて公開。3月13日より全国のテレビ（一部系列・地域を除く）で放映が開始となる。

■二宮和也と白本彩奈が、にぎやかに掛け合い

新CMでは、二宮和也と白本彩奈が、お笑いコンビ“にゃんピーズ”として、猫に扮したメークと衣装を身にまとい登場。「どうも、にゃんピーズでした～」と舞台での本番を終えたふたりが楽屋でメークを落としながら、翌日のスケジュールに向けてお互いを鼓舞するようなにぎやかな掛け合いが繰り広げられる。

さらに、DHC公式オンラインショップ限定で、本編CM（TV・WEB限定含む）の特別メイキング映像の一部が公開。ここでしか観られない、二宮と白本の撮影中の雰囲気や現場での掛け合いなどが楽しめる。

また、新商品“DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア”発売を記念して「オリジナルクリアファイル＆二宮直筆署名入りメッセージカードセット」（※メッセージカードの二宮の署名はプリント）が抽選で6,000名に当たるキャンペーンも実施。詳細は公式サイトをチェックしよう。

■CM制作裏話

今回“にゃんピーズ”としてお笑いコンビを演じたふたりだが、年始に公開されたDHCのCM以来、2回目の共演ということもあり、息ぴったり。撮影はスムーズに行われた。 “にゃんピーズ”のポーズを揃える場面では自然とタイミングが合い、 「にゃんだフル」 「にゃんと！」など猫をモチーフにしたユニークなセリフの掛け合いではアドリブで盛り上がる場面も。ふたりのやわらかい空気感に包まれて、終始和やかな撮影現場となった。

■二宮和也、白本彩奈 インタビュー