3月4日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「仏、核弾頭増へ転換 マクロン氏「今後は核兵器の時代」」という記事を取り上げ、大竹まことがコメントした。

マクロン仏大統領は２日、フランスが保有する核弾頭の数を増やし、相手に攻撃を思いとどまらせる核抑止力を強化する方針を発表した。冷戦後の約３０年間で核戦力をほぼ半減させたが、マクロン氏は「これからの半世紀は核兵器の時代になる」と表明。

世界的に核兵器の脅威が高まる中、核戦略を大きく転換した。

フランスの海軍基地での演説でマクロン大統領は「自由であるためには敵対勢力から恐れられる必要がある」と強調。ロシアや中国による脅威の高まりや、アメリカのヨーロッパへの関与の低下を理由に挙げた。

砂山アナ（アシスタント）「こちらはそのまま東京新聞４面に進むんですが、こちらも霞む核なき世界 このニュースについて触れてるんですが、フランスが増強転換ヨーロッパに核の傘構築とあります。

やはり同じコメントが載っていて

「自由であるためには恐れられなければならない。恐れられるためには強くなければならない」

マクロン氏は北西部ロング島の海軍基地で演説し、世界情勢が不安定化する中、自国やヨーロッパ全体を守るために、核抑止力の増強が重要だと訴えたとあります。

ストックホルム国際平和研究所によると、去年1月時点の核弾頭の保有数。ロシアが最大の5459発。アメリカが5177発で続き、両国で世界の9割近くを占め、3位は中国の600発でフランスはそれに次ぐ290発だ。冷戦終結後に米ロの核軍縮は大きく進み、フランスも核弾頭の数を着実に削減したが、2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻で潮目が変わったと。今回の方針ではフランスの核搭載機をヨーロッパ各地に分散して展開することも視野に入れる。合同演習などで各国間の連携が飛躍的に向上することも期待され、マクロン氏は「敵がヨーロッパを攻撃する際の戦略を困難なものにするだろう」と胸を張る。フランスの核戦力増強は21年に核弾頭保有数の上限を180発から260発に引き上げると表明したイギリスに続く動きとなるとあります」

大竹まこと「フランスが核を増やすという。まあこれに欧州も多分乗ってくるんだろうと」

砂山アナ「いわゆるヨーロッパ、EUで持っているのがフランスだけだということで、これでヨーロッパ全体を守るんだ。ということをフランスが表明したっていうことですね」

大竹「マクロン大統領は「自由であるためには恐れられなければならない。恐れられるためには強くならなければならないと言っているんですけど、どうだろう論理的にはずいぶん飛躍してるなっていうのは思うんだけどね。自由であるためには恐れられなければならないっていうのは、まあちょっと違うよなと思うんだけどね。自由であるためにはどうしたらいいかっていうことをみんな一生懸命考えてるんだけど、ロシアがウクライナを攻撃して、アメリカがベネズエラを攻撃して今イランとやり合ってて、それにイスラエルも乗ってきたと。中東各国は緊張を増して、ミサイルが飛んでくる。イランから無人機のドローンがバンバン飛んでくるみたいなことになったら、こっちにも及ぶんじゃないか。

前から思うけど、なんかこのタモリさんの発言依頼、新しい戦前がやってきたっていう発言だったんだけど、やっぱりなあと。うかうかしてられない感が世界を覆い始めたと。それでアメリカは何してるかというと、力でもって国を維持するということを大っぴらに言い始めて、日本はどうしたらいいんだろう。フランスは290発？」

砂山アナ「はい。現状ではそうですね」

大竹「イギリスが225発。インドが18。0パキスタンが170。イスラエルが90。イスラエルも持ってんだねえ。北朝鮮が50発」

砂山アナ「推計の数字ですけど」

大竹「そうだね。ロシア5400発。アメリカも5000発以上。中国が600発。どうすんだろうねこれ。一発使ったらどうなるんだろうね。抑止力としての核だっていうけども、こんなにたくさん持つか？昨日のニュース見てたら核じゃなくてもミサイル1発3億円」

いとうあさこ「えっ」

大竹「1発で3億円。確かニュースで言ったんだよ。（Bloombergによると、米軍のパトリオットミサイルは400万ドル（約６億円）との報道も）3億円だよ1発。そんなものバンバン撃って、それがドローンって100万から300万ぐらいなんだって。それをミサイルで撃ち落とすっていうのもね。コストパフォーマンスから言ったら、ずいぶん合わない話になるなと言う風に思うんだけど」

砂山アナ「戦闘機に比べるともう格段に安く展開もしやすい」

大竹「もう本当にこれ以外の方法で世界の自由とか平和とか見出せないのかねえ。みんなこんなことして、今のところ亡くなったのはアメリカ軍は兵士が6人というふうに伝わってきているけど、それでトランプが余計いきり立っているという話も伝わってきてるけど、最初に攻撃したのは、アメリカでしかも、ハメネイ大統領だっけ？孫も娘も一緒に爆撃したというふうに伝わってくるんだ。民間人もね。狙ったところ以外にも爆弾が逸れて、狙ったところじゃないっていってるけど、もうちょっと正確に撃てよというのと、そんなの撃つのやめろよというのと両方とも思うけどね」