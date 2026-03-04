TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第10話「イエベ春」のあらすじと先行カットが公開され、新キャラクターを松岡美里が演じることが発表された。

参考：“鬼滅声優”だけじゃない早見沙織の魅力 『超かぐや姫！』歌姫から『多聞くん』ガチオタまで

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。

夏休みが明けて、うたげのクラスに新しい担任・飛鳥先生がやってきた。実は彼女も熱心なF/ACEファンで、うたげと推し活仲間になる。放課後、うたげは偶然ドラッグストアでナツキと遭遇するが、その後作詞作曲作業中のナツキが行方不明になってしまい――。

また、うたげの高校の担任教師で、F/ACEのナツキ推しの新キャラクター・井上飛鳥役を松岡が演じることが決定した。

公開された先行カットでは、ナツキのうちわを持つ井上飛鳥や、ナツキをバックハグする多聞の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）