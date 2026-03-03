美人過ぎる人気キャバ嬢が、六本木駅でスカウトされたことを告白。「改札を通る前に声を掛けられて」などと明かし、ベッキーが「近場でやりすぎ！」と驚愕した。

【映像】六本木駅でスカウトされたキャバ嬢

2月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#48が放送。MCは狩野英孝、ベッキー。ゲストには、予約不可のSレアキャストのきほ（銀座・ジャングル東京）、ひつじねいり（細田祥平、松村祥維）が登場した。

注目を集めたのは、この日初登場のゆあ（六本木・ジャングル東京）。熊本と福岡出身で美容師免許を持っているというゆあ。1か月だけまつエクの店で働いていたことがあるというが、ジャングルからスカウトを受け、キャバ嬢になったそうだ。

狩野が「どうやってスカウトされるの？」と質問すると、ゆあは「六本木駅にいました。改札を通る寸前くらいに声を掛けられて、いつもなら無視するんですけど、その日は気が向いてそのまま面接に行きました」とスカウトされたときの状況を説明。ベッキーは「スカウトさん、近場でやりすぎ！」と驚愕した。

専属のスカウトがいるのかきほに尋ねると「ジャングルのスカウトではないけど」とのこと。店の専属ではないスカウトが存在し、複数の店舗に紹介する仕組みだという。松村は「派遣と一緒だ。肉体労働をしている派遣と一緒」とコメントし、スタジオの笑いを誘った。