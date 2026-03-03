落語家・月亭方正（58）は3日、大阪・生国魂神社で開かれた「第33回彦八まつり」の発表会見に出席。日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜後11・35）について言及。いつか来る番組最終回にはダウンタウン・松本人志、浜田雅功ら初期メンバー5人そろっての出演を熱望していた。

吉本興業は先日、「ガキ使」の人気企画「笑ってはいけない」シリーズを海外展開すると発表。あらゆる状況下で笑えば罰ゲームが課されるというシンプルな企画で人気を博した。

方正は当初、「“ガキ”が海外進出か、と思った」そうだが「海外では海外のタレントさんや芸人さんがやると聞いた。ボクは関係ないって」と自身の海外進出ではないことを知った。だが、企画のフォーマットが海外へ出ることになり「天才、松本人志さんが考えたフォーマット。どんどん（海外に）行くんだなと改めて思った」と納得顔。方正とプロレスラー・蝶野正洋の“蝶野ビンタ”については「向こうのプロレスラーさんと芸人さんがやるのか」とニヤリ。「ボクが出る？海外進出のオファーがあれば、行きますね」と乗り気だった。

2日前の同番組では美容医療「高須クリニック」の新CMが流され、かつら、つけひげの松本がチラッと出演した。松本が企画・構成し、89年にスタートして37年目。初期からレギュラーとして出てきた松本と浜田雅功が62歳、方正は58歳、ココリコの遠藤章造、田中直樹も54歳。いつかは番組も終焉を迎えるのは必然だが「ボクの考えですが、いつかは最後が来る。最後は5人でゴールテープを切りたい」。方正は切望していた。