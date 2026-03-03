なぜ絶景の観光地から人が消えたのか？巨大廃墟が残る和歌山・雑賀崎で見た“作られた観光地”の末路と再生へのヒント
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
旅系YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【なぜ誰も来なくなった？】巨大廃墟だらけ…絶景の観光地から人が消えた理由」と題した動画を公開しました。今回は「日本のアマルフィ」とも称される和歌山県和歌山市の雑賀崎（さいかざき）を訪れ、美しい景観の中に残された巨大廃墟ホテルの現状とその歴史的背景、そして現在の街の魅力についてレポートしています。
動画ではまず、海岸沿いの急斜面に家々が立ち並ぶ美しい景観と、その中に異質な存在感を放つ廃墟ホテルを紹介しています。かつて多くの観光客で賑わった「七洋園」などの宿泊施設は、窓ガラスが割れ、草木に覆われた状態で残されており、SHOさんは「当時の温泉旅館の面影もなくなっちゃってるな」と、その迫力と寂しさを伝えています。
雑賀崎は万葉集にも詠まれた歴史ある景勝地ですが、昭和の高度経済成長期に団体旅行向けの大型観光地として開発されました。しかし、交通網の変化による通過点化や、旅行スタイルの個人化、さらには「天然温泉ではない」というハンデも重なり、客足が遠のいていったといいます。SHOさんは「人が増え続けること前提で作られた」巨大施設の維持が困難になり、廃墟として残らざるを得なかった経緯を解説しています。
動画の後半では、入り組んだ路地裏を歩き、漁師町の生活感あふれる風景を紹介。リノベーションされた宿「Fisherman's Table & Stay 新七屋」に宿泊し、地元漁師でもある店主から話を聞いています。SHOさんは、観光地としての賑わいは失われたものの、「本来のこの場所の素晴らしさ」である生活と美しい景色が残っていると指摘。「観光地がなくなったんじゃなくて、この場所が本来の姿に戻っているだけなのかもしれません」と、独自の視点で旅を締めくくっています。
廃墟という過去の遺産と、現在も続く漁師町の暮らしが同居する雑賀崎。メジャーな観光地とは一味違う、静かで深みのある旅先を探している方にとって、興味深い選択肢となるかもしれません。
動画ではまず、海岸沿いの急斜面に家々が立ち並ぶ美しい景観と、その中に異質な存在感を放つ廃墟ホテルを紹介しています。かつて多くの観光客で賑わった「七洋園」などの宿泊施設は、窓ガラスが割れ、草木に覆われた状態で残されており、SHOさんは「当時の温泉旅館の面影もなくなっちゃってるな」と、その迫力と寂しさを伝えています。
雑賀崎は万葉集にも詠まれた歴史ある景勝地ですが、昭和の高度経済成長期に団体旅行向けの大型観光地として開発されました。しかし、交通網の変化による通過点化や、旅行スタイルの個人化、さらには「天然温泉ではない」というハンデも重なり、客足が遠のいていったといいます。SHOさんは「人が増え続けること前提で作られた」巨大施設の維持が困難になり、廃墟として残らざるを得なかった経緯を解説しています。
動画の後半では、入り組んだ路地裏を歩き、漁師町の生活感あふれる風景を紹介。リノベーションされた宿「Fisherman's Table & Stay 新七屋」に宿泊し、地元漁師でもある店主から話を聞いています。SHOさんは、観光地としての賑わいは失われたものの、「本来のこの場所の素晴らしさ」である生活と美しい景色が残っていると指摘。「観光地がなくなったんじゃなくて、この場所が本来の姿に戻っているだけなのかもしれません」と、独自の視点で旅を締めくくっています。
廃墟という過去の遺産と、現在も続く漁師町の暮らしが同居する雑賀崎。メジャーな観光地とは一味違う、静かで深みのある旅先を探している方にとって、興味深い選択肢となるかもしれません。
YouTubeの動画内容
関連記事
まるで映画の世界…台湾に実在する“海に沈む道”が幻想的すぎる。潮の満ち引きが生む「神秘的な景色」を現地調査
【廃墟探索】温泉ゼロの温泉街を歩く…「相当迫力すごい」巨大ホテル跡地と変わり果てた老舗旅館の末路
【姫路の珍スポット】営業中なのに人がいない？総工費100億円パークの謎
チャンネル情報
変わった場所を旅するのが大好きなおじさん 我是一個熱愛旅行的叔叔 ご連絡はこちらまで↓ sho.travel2024@gmail.com 2024/10/14〜