【すべて40％OFF以上】Amazon 新生活セール！この春おすすめのナノ・ユニバース商品まとめ
今回は、寒さの残る今から春まで長いシーズン着用可能な、ナノ・ユニバースの人気商品を紹介。40％以上の高割引商品をセレクトしたので、買い物の参考にしてください。
→ Amazon「ナノ・ユニバース」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
シンプルで汎用性の高いトラックジャケット
[ナノ・ユニバース] NJ/CLUB」 ワンポイント ロゴ トラックジャケット メンズ 668-5212215
11,000円 → 5,676円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ゆったりめのシルエットのジャケット。春の重ね着にもおすすめ
[ナノ・ユニバース] ジャケット トリプルクロス MA-1 メンズ 668-5212227
18,700円 → 9,649円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
オンオフ問わないスーツシリーズ「Nシリーズ」からMA-1が登場
[ナノ・ユニバース] N BASIC」 TEXBRID (R) ツイル MA-1 撥水 (セットアップ可) メンズ 668-5212204
12,980円 → 6,697円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
テックメルトン素材を使用したシャツブルゾン
[ナノ・ユニバース] テックメルトン シャツブルゾン メンズ 672-5212201 秋 冬 中綿 軽量 アウター 羽織り ブルゾン CPO ジャケット
14,300円 → 7,378円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
上品な見た目ながらも軽やかなコーチジャケット
[ナノ・ユニバース] DELEGANTE エアリー サキソニー コーチジャケット メンズ 668-5212207
17,600円 → 9,081円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
UVカット機能を備えたクルーネックトップス
[ナノ・ユニバース] Anti Soaked(R) 汗染み防止 クルーネック Tシャツ 長袖 メンズ 668-4223205 汗じみ防止 汗じみ防止tシャツ インナー
8,250円 → 4,677円（43%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
スタンダードなサイズ感。抗菌防臭加工のモックネックTシャツ
[ナノ・ユニバース] アンチスメル モックネック Tシャツ 長袖 メンズ 672-5223210 抗菌 防臭 ロングTシャツ 長袖Tシャツ インナー
6,930円 → 4,171円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Vネックでスッキリ見えが叶う長袖Tシャツ
[ナノ・ユニバース] アンチスメル Vネック Tシャツ 長袖 メンズ 672-5223209 抗菌 防臭 ロングTシャツ 長袖Tシャツ インナー
6,930円 → 4,171円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
軽くて柔らかい「フェイクスエード」素材のクルーネック。
[ナノ・ユニバース] フェイクスエード プルオーバー 長袖 メンズ 672-5223202
8,030円 → 4,143円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
インナーにもアウターにもOK。気温が不安定な春こそ着たいパーカー
[ナノ・ユニバース] MC」 coveross (R) フリース ボンディング ジップアップ パーカー メンズ 668-5223225
15,730円 → 8,116円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
肌寒い日の重ね着に重宝するクルーネックニット
[ナノ・ユニバース] タスマニアウールミックス クルーネック ニット メンズ 672-5222206 セーター ウールセーター 冬 秋 ビジネス 通勤 シンプル 定番 AW
7,920円 → 4,767円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
着用で発生する毛玉のストレスを軽減させた大人気シリーズ
[ナノ・ユニバース] 毛玉レスニット」 ファインゲージクルーネック メンズ 668-3222201 抗ピリング 毛玉になりにくい イージーケア ウール 冬 セーター ニットセーター ビジネス
12,980円 → 6,308円（51%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ポリエステル素材のトラックパンツ。さりげないロゴ入り
[ナノ・ユニバース] NJ/CLUB」 ワンポイント ロゴ トラックパンツ メンズ 668-5227217
9,900円 → 5,108円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
「メトロポリタン美術館」とコラボ。モードなイージーパンツ
[ナノ・ユニバース] The Met」 ロゴ 刺繍 2WAY ワイド スウェットパンツ (セットアップ可) メンズ 668-5227229
11,000円 → 5,676円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
自宅で洗濯可能。お手入れ簡単なセットアップ
[ナノ・ユニバース] Damerino」 ナイロン ストレッチ トリコット セットアップ メンズ 668-5218203 上下 スーツ カジュアルスーツ オフィスカジュアル 洗える ビジネス 秋 冬
24,970円 → 12,135円（51%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ギャザーたっぷりのプルオーバー
[ナノ・ユニバース] サーモ ジャージー ウエスト切り替え ギャザー プルオーバー レディース 673-5223315
5,720円 → 2,951円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
羽織、レイヤードに使えるブルーシャツ
[ナノ・ユニバース] バッククロス オーバーシャツ レディース 669-5220309
12,650円 → 6,527円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ふんわりしたショルダーギャザーが特徴のブラウス
[ナノ・ユニバース] ショルダー ギャザー ブラウス レディース 669-5220307
9,900円 → 5,108円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
その他のおすすめ商品
[ナノ・ユニバース] イタリアン ドット リラックス コーチジャケット メンズ 672-5212204
6,765円 → 5,344円（21%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
[ナノ・ユニバース] WEB限定/マルチ ビジネス バックパック メンズ 672-5232203 通勤 通学 出張 撥水 軽量
11,000円 → 8,800円（20%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
[ナノ・ユニバース] CICA&UVカット リブニット クルーネック メンズ 668-5222221
8,800円 → 6,054円（31%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
[ナノ・ユニバース] ALWAYS EASY ワンタック スラックス メンズ 672-5227207
7,920円 → 5,448円（31%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
