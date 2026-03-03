【すべて40％OFF以上】Amazon 新生活セール！この春おすすめのナノ・ユニバース商品まとめ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、寒さの残る今から春まで長いシーズン着用可能な、ナノ・ユニバースの人気商品を紹介。40％以上の高割引商品をセレクトしたので、買い物の参考にしてください。

シンプルで汎用性の高いトラックジャケット

ゆったりめのシルエットのジャケット。春の重ね着にもおすすめ

オンオフ問わないスーツシリーズ「Nシリーズ」からMA-1が登場

テックメルトン素材を使用したシャツブルゾン

上品な見た目ながらも軽やかなコーチジャケット

UVカット機能を備えたクルーネックトップス

スタンダードなサイズ感。抗菌防臭加工のモックネックTシャツ

Vネックでスッキリ見えが叶う長袖Tシャツ

軽くて柔らかい「フェイクスエード」素材のクルーネック。

インナーにもアウターにもOK。気温が不安定な春こそ着たいパーカー

肌寒い日の重ね着に重宝するクルーネックニット

着用で発生する毛玉のストレスを軽減させた大人気シリーズ

ポリエステル素材のトラックパンツ。さりげないロゴ入り

「メトロポリタン美術館」とコラボ。モードなイージーパンツ

自宅で洗濯可能。お手入れ簡単なセットアップ

ギャザーたっぷりのプルオーバー

羽織、レイヤードに使えるブルーシャツ

ふんわりしたショルダーギャザーが特徴のブラウス

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。