楽天トラベルは、2026年3月4日（水）20:00から、年間最大級の割引祭「楽天トラベル スーパーSALE」を開催します。今回の目玉は、楽天モバイル契約者が国内宿泊で毎日最大24%オフとなる破格の還元率。さらに、初めてのアプリ予約なら最大25%オフ、抽選で30名に旅行代金が全額ポイントバックされるなど、2026年の春・夏旅を最安値圏で予約できる絶好の機会です。

さらに注目すべきは、恒例の「5と0のつく日」クーポンが通常の48時間から72時間へ延長される点。これにより、人気のJR・航空券セットプラン（楽パック）や、品薄が予想されるゴールデンウィーク・お盆期間の宿も、じっくり比較しながら高還元で確保可能です。本記事では、鉄道・飛行機ファンも必見の「賢い攻略のタイムスケジュール」を詳しく解説します。

楽天モバイルユーザーが有利！ リピーター特典も

「楽天トラベル スーパーSALE」の主な割引率

今回の「楽天トラベル スーパーSALE」で最も注目すべきは、楽天グループのシナジーを活かした割引率の高さです。通常のユーザーでも国内宿泊が毎日最大13%オフとなりますが、楽天モバイル契約者は最大24%オフという驚異的な割引水準で予約が可能になります。（楽天モバイル契約者：「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」および「Rakuten最強U-NEXT」の契約者。最大割引率はセールプランとクーポンを組み合わせた場合）。

また、リピーター向け「楽天トラベルボーナスプログラム」レベル1以上のユーザーも最大20%オフの対象となっており、継続利用者がよりトクをする仕組みが強化されました。3月1日から先行セールも開始しているため、人気の宿や日程を確保したい人は早めのチェックがおすすめです。

「全額ポイントバック」に「レンタカー最大60%オフ」も！

宿泊だけでなく、移動手段やパッケージツアーも大幅なポイント還元・割引の対象です。注目の「エントリー＆旅行で最大全額ポイントバック」キャンペーンでは、抽選で30名に旅行代金の全額（上限50,000ポイント）を還元します。その他、抽選で50名に5,000ポイント、抽選で2,420名に1,000ポイントと、合計2,500名にポイントが当たるチャンスがあるため、予約前のエントリーは必須と言えるでしょう。

また、航空券やJR新幹線と宿がセットになった「楽パック」では最大30,000円オフのクーポンを配布。レンタカーにいたっては、複数のクーポンを組み合わせることで最大60%オフという衝撃的な価格設定に。家族旅行やグループ旅行で移動コストを抑えたい人にとって、これ以上ない機会と言えそうです。

2026年春・夏の旅行計画、今予約すべき理由

2026年の旅行市場は、分散型旅行や体験型観光へのシフトが進んでいますが、依然としてゴールデンウィークや夏休みといった大型連休時には宿不足や価格高騰が予想されます。

3月のスーパーSALEの旅行対象期間は8月31日（月）まで。「5と0のつく日」クーポンの利用時間が通常の48時間から72時間に延長されていることも大きなポイントで、じっくりと比較検討しながらも、高還元率で早期予約を確定できます。今回のセールを軸に年間旅行計画を立てれば、おトクに旅ができます。

【楽天スーパーSALE概要】

エントリー期間： 2026年2月26日（木）10:00〜3月20日（金）23:59

予約期間： 2026年3月1日（日）10:00〜3月20日（金）23:59

旅行対象期間： 2026年3月1日（日）〜8月31日（月）

対象サービス： 国内宿泊、国内ツアー（ANA楽パック、JAL楽パック、JR楽パック赤い風船）、レンタカー、バス、海外旅行（海外ホテル・海外ツアー・海外航空券）

最大24%オフという強力な割引に加え、全額ポイントバックのチャンスまで用意された今回の「楽天トラベル スーパーSALE」。春から夏にかけての旅行を検討しているなら、この期間中に予約を済ませてしまうのがおトクへの近道です。まずは3月4日の開始前に特設ページでエントリーとクーポン獲得を済ませ、争奪戦に備えておきましょう。

（画像：楽天グループ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）