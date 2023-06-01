AQUOS OLED 4T-C55EQ1

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にシャープのテレビ「AQUOS」シリーズが追加された。

本セールでは、55V型有機ELテレビ「AQUOS OLED 4T-C55EQ1」や65V型4K倍速液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」、50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50GJ2」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AQUOS OLED 4T-C55EQ1

有機ELパネル性能を最大限に引き出す独自のパネル制御「Sparkling Drive EX」を搭載。新開発のAI高画質プロセッサーを搭載した画像処理エンジン「Medalist S3」を搭載し、100万通り以上の映像を学習したAIが色彩豊かで光り輝く映像を実現する。最大出力60W 2ch 2ウェイ 6スピーカーの音声の明瞭度と臨場感を高めた新設計高音質スピーカーシステム、毎日のおうち時間を楽しく便利にしたり、エンタメ情報や生活情報を提供したりする「COCORO VISION」や「Google TV」機能を搭載。

AQUOS 4T-C65FN1

直下型LED分割駆動と低反射N-Blackパネルによる高い明暗表現力を持つフラッグシップ倍速4K液晶テレビ。