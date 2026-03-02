心地よい気温の日には、日向ぼっこしたくなることもありますが、それは猫さんも一緒なのかも？暖かい日にとろけちゃう猫さんの可愛さ、見逃せません！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で29.7万回以上表示を突破！投稿には「たまらないおなかとあんよ♡」「平和だ…」「お腹モフモフしたくなりますね」といったコメントが寄せられました。

【写真：気持ちよさそうに日向ぼっこする元野良猫→可愛すぎる『体勢』】

心地よい気温の日に猫さんは…

Xアカウント「よつばとポン酢」に投稿されたのは、飼い主さんの「今日も猫がかわいい」という言葉と一緒に添えられた猫の「ゴン蔵」くんのくつろぐ姿です。

2月というのに季節外れの暖かさを記録している2026年。人間よりも平熱が高い猫さんにとっては、暖かくて過ごしやすいのかもしれません。飼い主さん宅で暮らすゴン蔵くんも、窓際で気持ちよさそうに日向ぼっこをしていたといいます。

元々は野良猫だったというゴン蔵くん。そんな時代を想像できないほど、見事な「へそ天」で寝ていたのだとか。両足をだらんと伸ばしながら眠る姿からは、本当に気温が心地よくて気持ちよいのが伝わってきます。猫さんの寝姿って、何にも代えられない癒やしがありますよね。

この日だけでなく、ゴン蔵くんはよく布団の上で日向ぼっこをしているそう。飼い主さんの上に乗って日向ぼっこしている時のゴン蔵くんの顔は、幸せでいっぱい。暖かい気温の中、飼い主さんに甘えられて、本当に幸せなのでしょうね。

癒やし要素満載のゴン蔵くんに、X民の心もとろけちゃう

ちなみに飼い主さんいわく、ゴン蔵くんは布団の中で寝ていることもあるとのこと。暖かい場所には目がない、ゴン蔵くんなのでした。

投稿は、Xにて3万件を超えるいいねを獲得するなど、大きな注目を集めることに。こんなに可愛いゴン蔵くんといられるなんて、飼い主さんが羨ましいです…！

可愛すぎる日向ぼっこ姿を見せてくれたゴン蔵くんには、「猫が幸せそうだとこちらも幸せ♡」「無防備な下半身が得も言われぬかわいさを醸し出してるかわいい」「お腹に吸い寄せられる～」「ゴン蔵くん今日も最高にかわいい～♡」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「よつばとポン酢」では、今回ご紹介したゴン蔵くんの他に、一緒に暮らす「ホセちゃん」、実家に住む「ポン酢ちゃん」の姿が投稿されており、3人の姿に癒やされますよ！

ゴン蔵くん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

