YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【黒が美しい】ミニLED・量子ドットのゲーミングモニター『Innocn 27M2V』をレビュー。クリエイティブ用途にも最高です」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚氏は、Innocnの27インチ4Kモニター「27M2V」を紹介し、その圧倒的な画質と機能性を検証。「結果として満足度が高い」と、価格以上の価値を認める結論を導き出している。

戸田氏はまず、製品のスペックと外観をチェック。シルバーの筐体や、工具不要で組み立て可能なスタンド、背面のLEDライティングなどのデザイン面に触れる。特に接続端子については、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大90Wの給電が可能な点を評価し、多くのノートPCユーザーにとっての利便性を強調した。

最大の特徴である画質については、ミニLEDと量子ドット技術による「黒の締まり」を絶賛。2304分割のバックライト制御により、明暗差のある写真や映像もくっきりと表現される様子を実機で確認し、「黒がすごく締まっている」と感嘆した。また、最大輝度1000nitという明るさも相まって、写真編集や動画視聴において「素晴らしい明るさと美しさ」を発揮すると語る。ゲームプレイの検証では、160Hzのリフレッシュレートによる滑らかな映像を確認。「テレビとは桁違い」と表現し、ゲーミング用途における優位性を説いた。

価格は動画撮影時点で約7万8000円と決して安価ではないものの、戸田氏は80点という高得点を提示。「高画質なモニターを使いたい方には、これぐらいのモデルを買っておいたほうが結果として満足度が高い」と総括した。仕事からエンタメまで幅広く使える「失敗しないモニター選び」の視点を提供し、動画を締めくくった。

