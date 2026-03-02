お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏（６２）が１日深夜、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」内で放送された「高須クリニック」のテレビＣＭに出演した。２０２４年１月の活動休止以来、約２年ぶり、約２秒だったが、地上波画面への“復帰”となった。

ＣＭは、高須克弥院長（８１）が海外上空をヘリコプターで移動するシーンから開始。その後、会議の場面へと切り替わり、出席者の一人として松本氏が映し出された。黒縁メガネに長髪のカツラ、口ひげを蓄えた姿で登場。セリフはなかったが、高須院長の隣に座り、会議に参加する様子が約２秒間映し出された。再びヘリのシーンへ戻り、高須院長の決め台詞「イエス 銀座高須クリニック」で終了した。

松本は２４年１月、週刊誌報道を巡る裁判に注力するため活動を休止。昨年１１月１日に、有料動画配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」を通じて芸能活動を再開した。

高須氏は自身のＸで松本への支援を約束。「高須クリニックのＣＭに使います。約束します」と投稿した。今回のＣＭについても「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です」と絶賛し、続編も予告。同クリニックの担当者「有言実行が院長の性格。第２弾も期待して良いと思います」と語った。