お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）が14日、自身のXを更新。昨年11月1日にスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」をめぐるネット上の“デマ”に言及した。松本は「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」としたまとめサイトのスクリーンショットを投稿し、「めちゃくちゃウソです！」と完全否定した。ファンからは「だってダウンタウンプラスめちゃくちゃ