木村拓哉が自身のInstagramを更新し、映画『教場 Requiem』舞台挨拶後の齊藤京子、綱啓永、倉悠貴との集合写真を公開した。

【写真】教官・木村拓哉と生徒・齊藤京子＆綱啓永＆倉悠貴の絆を感じる『教場』集合ショット

■木村拓哉、『教場』生徒に囲まれたキメ顔ショット公開

映画『教場 Requiem』の大ヒット御礼舞台挨拶が3月1日に都内で行われた。木村は「本日はこのメンバーで、舞台挨拶をさせていただきました！ 」とコメントを添えて共演者との集合ショットを披露した。続けて「限られた時間だったのがちょいと残念でしたが、とっても楽しい時間になりました。客席の皆さんもスタッフの皆さんもありがとうございましたぁ～！」と綴った。

公開された写真には、男性陣がチャコール系で統一感を持たせつつ、それぞれの個性を見せた衣装の着こなしが収められている。木村は、ジャストサイズのスーツ、綱は少しゆったりしたタイプのダブルのスーツ、倉はカジュアルなタイプのスーツを着用。齊藤は、黒のオフショルドレスを纏い、華を添えている。

■観客と急接近！舞台挨拶での神対応が話題に

映画『教場 Reunion／Requiem」の公式Instagramでは、大ヒット御礼舞台挨拶の様子が公開「木村拓哉さんをはじめ、綱啓永さん 齊藤京子さん 倉悠貴さん 中江功監督がご登壇。ティーチインを開催し 客席からの質問にもお答えいただきました」と綴った。

登壇者が観客からの直接の質問に答えるティーチインでは、出演者たちの神対応が話題に。公開された写真には、会場の熱気がダイレクトに伝わってくる瞬間が切り取られている。中江功監督、綱、木村、齊藤、倉が並んだフォトセッション時のショット（1枚目）から始まり、観客の近くでマイクを持ってしゃがみ込む木村の姿（2枚目）、観客へマイクを向ける綱（3枚目）、観客と笑顔で交流する倉（4枚目）など。さらに、壇上の木村（5枚目）、中江監督と綱（6枚目）、齊藤（7枚目）、倉（8枚目）、中江監督（9枚目）のソロショットも収められている。

SNSには「このメンバーの舞台挨拶は神」「皆さん素敵でかっこいい」「めちゃくちゃかっこいい」といった歓喜の声が続々と集まっている。

■齊藤京子がモノトーンのオフショルドレスで魅せるエレガントな微笑み

齊藤も自身のInstagramを更新し、舞台挨拶後のオフショットを公開。「映画『教場 Requiem』大ヒット舞台挨拶ありがとうございました 毎日たくさんの反響が届いてとても嬉しいです！ぜひ劇場でご覧ください」と感謝の気持ちを記した。

黒と白のバイカラーの美デコルテ際立つエレガントなドレス姿での笑みを浮かべた様子（1枚目）、ややクールな表情のショット（2枚目）、全身ショット（3枚目）、そして横からのスマイルがまぶしい1枚（4枚目）を公開した。