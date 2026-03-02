都心部にLOWYA進出！イケア、ニトリと三つ巴のインテリア戦争激化の予感!?【趣味と遊びの“新定番”】

【趣味と遊びの“新定番”】

春の新生活スタートを前に、にわかに盛り上がるインテリア界隈。流行発信地の東京・渋谷では、初進出のLOWYAと、同地で支持を集めるイケア、ニトリが激突。そんな3社が推す“今春買うべきコスパ抜群のアイテム”がこちら。

これまで都心部ではオンラインでしか手に入らなかった、九州発のLOWYAが昨年末、渋谷駅前に実店舗をオープン！ これによって同地に店舗を構え、すでに多くのファンを擁するイケアとニトリを回遊してインテリアを揃えるコースが新たに誕生。雰囲気が良くて高品質かつ機能的。それでいてお手頃プライスを実現させた“コスパ抜群なアイテム”の入手も容易となったのである。

また、ここで紹介する各社イチオシ商品の共通項が、“リラックス感”である点にも注目したい。LOWYAは、使い勝手の良い3WAYソファと、リビングに馴染むテーブルセットを推し、イケアは木の温もりと北欧テイストが味わえるテーブル＆チェアで勝負。ニトリも負けじと、家族の時間にくつろぎをもたらすカウチソファと食卓セットをチョイス。

ひと昔前はインテリアにこだわる＝生活感を排除したオシャレさの追求だったが、昨今は“より快適に”とQOL （生活の質）の向上を求める人が多い。そんなリクエストに応えてくれるのが、この3ショップというわけだ。

＜ライフスタイル編＞

コスパインテリア

【LOWYA】

■SNS累計再生回数1100万回突破！

LOWYA

「くつろぎ3WAY ソファベッド」（5万9000円）

お客様からは「ソファベッドでこの寝心地は反則です！ クッション固めで心配だった繋ぎ目部分への沈み込みなど一切なく、ぐっすり寝れました」との声もいただいております（LOWYA 広報担当者）

お客からの1万件以上ものリクエストに応えて商品開発された3WAYソファ。沈み込みすぎない座り心地と、背もたれの角度調整により、快適にくつろげるベスポジが必ず見つかる。

▲その時々の気分に合わせてソファ（座る）、カウチ（くつろぐ）、ベッド（寝る）へと瞬時に変わる。大人ふたりがちょうど良いサイズ

■レトロモダンに魅せる“見せる収納”

LOWYA

「ミッドセンチュリー風 オープンシェルフ ［幅90］」（1万4990円）

「メンズライクで格好いい」「シリーズ展開されているのでコーディネートも考えやすい」と男性から大人気。トレンドのミッドセンチュリーテイストを取り入れるのに最適ですよ（LOWYA 広報担当者）

トレンドであるミッドセンチュリーと現代の感性が融合したオープンシェルフ。お気に入りの小物や本を飾る“見せる収納”としても最適で、統一感のある空間演出の強い味方に。

■広げてワイド、それ以外はコンパクト

LOWYA

「折りたたみダイニング テーブルセット」（4万9990円）

「普段は2人掛けとして使用し、友だちが遊びにきた時は4人掛けで広く使っています！」と好評いただいているこちらは、サイドテーブルにもなり1台で3役をこなしてくれます（LOWYA 広報担当者）

オール天然木の美しい質感を生かしたシンプルなデザインと利便性を兼ね備えた1台。テーブルを広げた際のサイズは140×80cmと大人4人でもゆったり。ホワイトは待望の新色。

▲コンパクトに配置したい時は、半分側だけを使用した省スペース使いを推奨。天板を畳んで、本体にイスを収納すればサイドテーブルに

【イケア】

■置くだけで、洒落た雰囲気を演出

イケア

「SONHULT／ソンフルト ネストテーブル2点セット」（7999円）

2点セットのネストテーブルは軽くて可動性も高く、2役も3役も担えるので限られたスペースでの暮らしに大変便利です。落ち着いたカラーなのでどんな部屋にもマッチしますよ（イケア Commercial PR Specialist 宇治野慎吾さん）

「限られた床のスペースを無駄なくスマートに使いたい」。そんな願いを叶えてくれるのがこのテーブル。少し重ねて置いたり、別々に使ったりとアレンジ自在。組み立ても簡単だ。

▲2種類の長さの脚と、正方形または長方形の天板がセットに。この脚と天板の組み合わせを変えることによってスタイルや表情も変わる

■包み込まれるような快適な座り心地

イケア

「STOCKHOLM 2025／ストックホルム 2025 パーソナルチェア」（3万9990円）

ここ数年、パーソナルチェアの需要が高まってきている印象があります。北欧デザイン丸みのあるホワイトとバーチ材の組み合わせが部屋に暖かな印象を与え、リラックスできます（イケア Commercial PR Specialist 宇治野慎吾さん）

木製のスタイリッシュなディテールと優しくゆったりとしたフォルムに、オーク無垢材がぬくもりを添え、ナチュラルかつ心地よい雰囲気を演出。美しい木目は1脚ごとに異なる。

▲固定具が見えないスマートな構造。中素材にコールドフォームを使用した座面と背もたれが、柔らかくもしっかり心地よく身体を支える

【ニトリ】

■寝て・座れて収納もできる3WAY

ニトリ

「ベッドタイプカウチソファ 布張りタイプ（ノアーク3）」（7万9990円）

大人気ソファベッドシリーズがリニューアルして登場！ 座面がより広くなり、家族4人でも広々と座れます。季節アイテムやクッションなどを収納できる点も見どころですね（ニトリ 広報担当者）

3人で足を伸ばしてもゆったり座れるカウチソファが、座面にある取っ手を引き出すだけで、さらに大きなベッドへと早変わり。加えて優れた収納力も備えており、コスパも抜群だ。

▲カウチの座面下には、大容量140Lもある収納スペースを確保。たとえ収納が少ない部屋であっても、コレ1台で空間の有効活用が叶う

■素材感際立つモダンな3点セット

ニトリ

「食卓3点セット（OT001 80）」（1万4990円）

この価格帯では珍しく椅子の座面にクッションもついているので食事以外のシーンでも活躍します。さらにサイドバーには小物をかけることができたり気の利いた設計もポイント（ニトリ 広報担当者）

木目調＋金属脚のモダンなダイニングテーブル＆チェアのセット。コンパクトながらも程よいサイズ。使用しない時は椅子をテーブルの下に収納することで、さらにコンパクトに。

▲別売りのフックを追加すれば、小物の整理にも重宝。テーブルの天板には木目調の塩化ビニル樹脂を使用し、汚れてもサッと拭けばOK

>> 特集【趣味と遊びの“新定番”】

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P52-53ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

