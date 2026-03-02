元TOKIOの山口達也氏（53）が2日までにXを更新。自身のアカウントから外れていた「認証マーク」が戻ったことを報告した。

山口氏は2月25日の投稿で「X更新しようとしたら文字数制限… よく見たらまた認証バッジが外れてた」と言及。「これが不便だからこの間プレミアムにしたのになぜバッジが付いたり外れたりするのだろう…俺なんかした？」と困惑を示していた。

Xの青いチェックマークは、有料サブスクリプションプラン「Xプレミアム」に加入することで付与される。山口氏は多くのフォロワーから助言を受け、「アイコン、プロフィールなどは一切変更してないんです」と説明するとともに、「実はプレミアムにしてから2回目でして “バッジが戻るまでに2週間かかるかも”という情報もあるので暫く待ちます！それでもダメならイーロンにLINEしてみます！感謝です」と、運営会社トップのイーロン・マスク氏の名前を出しながらつづっていた。

今回、「みなさま なんとっ やっとバッジが帰って参りました！」と報告。「沢山のアドバイスと励ましのお陰で昨日も夜中まで諦めずに色々トライできました ありがとうございます」と感謝し、「文字数制限はストレスだった」と振り返った。

続けて「どうやってバッジが帰ってきたか簡単に説明しますと…試しにpcからログインしてみて再度課金 数分であっさりバッジが反映」と説明。「イーロン！何故だ！分かりやすく説明してくれっ」とちゃめっ気たっぷりに訴えた。