3月18日、YouTuberのてんちむ（32）が、自身のインスタグラムで子供の父親をめぐる一部憶測を否定し、話題を集めている。てんちむは‘24年4月に自身のSNSを通じて第1子の出産を報告。彼女自身の意思で結婚はせず、シングルマザーとして子供を育てることを表明。それに伴い、これまでネット上では彼女の父親をめぐる憶測が多く流布されていた。てんちむはストーリーズ機能で《私子どもの父親とかについて言及するつもりは全然ないん