本当のお金持ちの生活とは、どのようなものか。作家の橘玲さんは「いま、世界的な潮流としてギラギラしたお金持ちはダサいと言われている。新しい上流階級の間では、『BOBOS（ボボズ）』という生き方が注目を集めている」という――。※本稿は、橘玲、大橋弘祐『難しいことはわかりませんが、1億円貯める方法を教えてください！』（文響社）の一部を再編集したものです。マーク・ザッカーバーグ F8 2018 基調講演（写真＝Anthony Q