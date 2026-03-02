【ンめねこ】食べログ内に特設サイト「ンめログ」を期間限定オープン！
Xで話題のSNSマンガ『ンめねこ』。2025年4月にTVアニメ化されTBSにて放送中。TVアニメ最終話直前を記念して、「食べログ」内に特設サイト「ンめログ」が限定公開される。
Xのフォロワー数25万の人気クリエイターしりもとが描く『ンめねこ』。
毎日のんびり暮らす猫たち。楽しいことだけして生きていきたい。そんな猫たちの面白おかしい日常を描いた物語で、Xでは100万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している人気作品で、2025年4月よりアニメ化、毎週木曜深夜1：58より放送されている。
このたび、『ンめねこ』のTVアニメ最終話直前を記念して、レストラン検索・予約サービス「食べログ」内に特設サイト「ンめログ」が限定公開される。
「ンめログ」では、TVアニメ『ンめねこ』の公式Xで好評の企画「#今日のンめねこ飯」で訪れた赤坂の飲食店33店舗を「ンめねこ」と「うすくろ」の甘口な口コミ付きで紹介。また、「ンめログ」のトップページには今回のために書き下ろしされたビジュアルも掲載しており、特別感のある限定サイトとなっている。
さらに「#今日のンめねこ飯」で撮影に協力してくれた店舗に渡している、描き下ろし「まンぷく店ステッカー」が抽選で3名様に当たるSNSキャンペーンも実施する。
特別コラボサイト「ンめログ」は、3月31日（火）午後11時59分までの限定公開。「ンめねこ」と「うすくろ」の口コミを読みながら、赤坂の飲食店探しの参考にしてみては？
＞＞＞「まンぷく店ステッカー」をチェック！（写真2点）
（C）しりもと/HUNET・「ンめねこ」製作委員会
Xのフォロワー数25万の人気クリエイターしりもとが描く『ンめねこ』。
毎日のんびり暮らす猫たち。楽しいことだけして生きていきたい。そんな猫たちの面白おかしい日常を描いた物語で、Xでは100万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している人気作品で、2025年4月よりアニメ化、毎週木曜深夜1：58より放送されている。
「ンめログ」では、TVアニメ『ンめねこ』の公式Xで好評の企画「#今日のンめねこ飯」で訪れた赤坂の飲食店33店舗を「ンめねこ」と「うすくろ」の甘口な口コミ付きで紹介。また、「ンめログ」のトップページには今回のために書き下ろしされたビジュアルも掲載しており、特別感のある限定サイトとなっている。
さらに「#今日のンめねこ飯」で撮影に協力してくれた店舗に渡している、描き下ろし「まンぷく店ステッカー」が抽選で3名様に当たるSNSキャンペーンも実施する。
特別コラボサイト「ンめログ」は、3月31日（火）午後11時59分までの限定公開。「ンめねこ」と「うすくろ」の口コミを読みながら、赤坂の飲食店探しの参考にしてみては？
＞＞＞「まンぷく店ステッカー」をチェック！（写真2点）
（C）しりもと/HUNET・「ンめねこ」製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優