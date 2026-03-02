『AI時代に生き残る「協調性のある人」の特徴・ベスト1』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。AI時代の組織で必要とされるのは「スキルがある人」ではなく、社内や社外と上手に協力できる「協調性がある人」だと言われている。「チームで働くコツがわかった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「協調性がない人」は、参加の形をひとつに決めてしまう

チームで新しいことを始めるとき、こんなことを言う人を見かけませんか。

「やるならフルコミットでしょ」

「中途半端に関わるなら意味がない」

「本気なら最初から全部参加してほしい」

一見、正論に見えます。

しかし、こうした姿勢は実は“協調性がない”状態に近いのです。

なぜなら、相手の事情や温度感を無視しているからです。

AI時代は、社内外・副業・リモートなど、仕事との関わり方が多様化しています。参加の形をひとつに固定すると、せっかくの関心や動機を持つ人のやる気を損なってしまうのです。

協調性のある人は「関わり方の幅」を設計する

反対に、協調性のある人はこう考えます。

「まずは小さく関わってもらえればいい」

「様子見でもOK」

「できる範囲で参加してもらおう」

仕事で他者と協力するコツをまとめた書籍『チームプレーの天才』でも、こう指摘されています。

新たなチームやプロジェクトを立ち上げる際、全メンバーのフルコミット、フル参加を前提としないほうがうまくいくかもしれません。

――『チームプレーの天才』（62ページ）より

協調性とは「全員を同じ形で動かす力」ではなく、多様な関わり方を許容することです。

たとえば同書では、こういった関わり方が提案されています。

・週1回だけ参加

・オブザーバーとして様子見

・リーダー補佐やアドバイザー的な関与

・フルリモートでの参加

こうした多様な関わり代を用意することで、人は安心して一歩を踏み出せます。

なぜAI時代ほど「協調性」が武器になるのか

AIが普及すると、多くのスキルは標準化され、差がつきにくくなります。

知識も、資料作成も、分析も、ある程度は誰でもできる時代になる。

だからこそ最後に問われるのは、能力そのものではありません。

「この人と一緒に仕事したいか」

「困ったときに手を差し伸べたいと思えるか」

つまり、他者とうまく手を取り合える協調性です。

関わり方の余白をつくれる人は、周囲にストレスを与えません。

相手の事情を尊重できる人には、自然と協力者が集まります。

AI時代に生き残るのはスキルが突出した人だけではなく、「一緒に働きやすい人」「手を貸したくなる人」なのです。

協調性こそが、これからの時代の最も重要な生存スキルなのかもしれません。