ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は閉幕から1週間を迎えた。ここでは、期間中に話題となったトピックを振り返る。フィギュアスケートで日本は、1大会最多となる6個のメダルを獲得。ペア個人戦で金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、団体戦でも躍動したが、そのキス・アンド・クライである事件が起き、大きな話題を呼んだ。

ペア団体戦のフリーで自己ベストの155.55点をマークして1位に。得点が表示されると、三浦は驚きのあまりキス・アンド・クライで立ち上がると、何かに躓き転倒。中継したNHK放送席では解説を務めた2014年ソチ五輪男子5位の町田樹さんが「転倒ありましたね。これはディダクション1点ですね」と粋なジョーク。実況も「演技ではなかったですが」と笑って反応した。

ハプニングの瞬間、真っ先に三浦を抱きとめたのはペアを組む木原だった。三浦の転倒シーンだけでなく、即座に気づいてフォローする木原の振る舞いも大きな話題に。X上の日本人ファンからは「慌てて支えるりゅう君、何てナイスガイなんだ…」「璃来ちゃんがコケるところも龍一くんが助け起こすところも永遠と見ていられる」など、紳士な姿が脚光を浴びていた。

今大会では名場面の1つとして認知され、閉会式では大会を振り返るハイライト動画にまさかの登場。驚いたファンからは「閉会式のサプライズ、予想外すぎて笑うしかない！」「これはコーヒー吹いた」「閉会式のイタリア編集のまとめ映像にコケたりくちゃんが入ってた 世界的に衝撃だったのね」との声が。圧巻の演技はもちろん、リンク外の振る舞いでも観る者の心を掴んでいた。



（THE ANSWER編集部）