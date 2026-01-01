深度センシング市場の将来像を示す最新調査が、2026年2月5日に公開されました。

調査を実施したのは東京・渋谷区に本社を置くSDKI Analyticsで、予測対象は2026年から2035年です。

自動車や監視分野で導入が広がる中、市場規模がどこまで伸びるのかを数字で確認できる内容です。

SDKI Analytics「深度センシング市場調査レポート」

調査結果発表日：2026年2月5日調査期間：2025年12月〜2026年1月調査件数：現地調査200件／インターネット調査355件調査対象プレーヤー数：555社市場規模（2025年）：94億米ドル市場規模予測（2035年）：248億米ドル予測CAGR：10.2%（2026年〜2035年）

SDKI Analyticsは、日本の東京に本社を置き、製品・市場・企業・産業に関する調査と業界分析を提供するフルサービスのマーケティングリサーチエージェントです。

同社は日本国内100以上の業種と世界150カ国以上の洞察を扱っており、今回のレポートでもグローバル視点の比較が整理されています。

紺色とゴールドを基調にした図表では、市場規模の推移、用途別シェア、地域別シェアが一目で把握できる構成です。

市場規模の拡大ペースと主要指標

2025年市場規模：94億米ドル2035年市場規模予測：248億米ドル年平均成長率：10.2%

2025年から2035年にかけて2.6倍超の拡大を見込む予測で、深度センシングが実装フェーズに入ったことが読み取れます。

特に10.2%という成長率は、センサー関連市場の中でも高い伸びを示す水準です。

単発需要ではなく、複数業界で導入が進む持続的な拡大トレンドが進行中。

設備投資判断を行う企業にとって、2030年前後の需要山を先に見据えやすいデータ設計です。

アプリケーション別需要は監視・セキュリティが最大

用途別トップシェア（2035年）：監視・セキュリティ 32%分析対象アプリケーション：5分野

用途別では監視・セキュリティが32%で最大シェアとなり、国境、空港、重要インフラ向け需要の厚さが数字に反映されています。

同レポートでは、自動車（車内、ADAS）、家電（スマートフォン、AR/VR）、産業オートメーション、ヘルスケアも主要領域として整理されています。

LiDARやTOFの採用が進む自動車分野は、安全機能とナビゲーション性能を同時に高める文脈で需要拡大中。

監視からモビリティまで横断して使われる技術になっている点が、深度センシング市場の強みです。

地域別シェアはアジア太平洋が成長を主導

地域別トップシェア（予測期間）：アジア太平洋 38%調査対象地域：5地域

地域別ではアジア太平洋が38%を占め、中国、日本、韓国、台湾などの製造集積が供給力を押し上げています。

北米と欧州も大きな市場を維持しつつ、製造と実装が近いアジア太平洋が主導権を握る構図です。

日本市場では労働力人口の減少と高齢化を背景に、産業オートメーションや介護関連で導入が進行中。

高齢者モニタリング、スマートホーム安全システム、転倒検知など、社会課題に直結する用途での実装が目立ちます。

成長ドライバーとコスト課題、最新企業動向

資金調達（2026年1月）：Lyte 1億700万米ドル技術開発発表（2025年1月）：Kyocera 光学・センシング技術

成長ドライバーとしては、自動車向け深度センシング需要の増加と、高精度認識を求める産業用途の拡大が大きい要素です。

一方でTOF、高精度モジュール、LiDARの製造コストと研究開発コストは高く、新興国では導入障壁として残る見通しです。

このため今後は、性能競争だけでなくコスト最適化の設計力が市場シェアを左右する局面に入ります。

資金調達と技術開発のニュースが続く一方、量産効率の改善が次の成長加速ポイントになりそうです。

今回の調査は、規模予測だけでなく用途別・地域別の需要構造を同時に読める点が実務向きです。

深度センシングを新規導入する企業だけでなく、既存ラインの高度化を検討するチームにも参考になる内容です。

数字で全体像を押さえたいときに、まず確認しておきたい1本です☆

【2035年の市場拡大を先読み！

SDKI Analytics「深度センシング市場の発展・需要・成長予測分析」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 深度センシング市場は2035年にどの規模まで成長すると予測されていますか？

2035年には248億米ドルまで拡大すると予測されています。

Q. 用途別で最も大きいセグメントはどこですか？

監視・セキュリティ分野が32%で最大シェアと予測されています。

