2月26日、ファッション誌『GLOW』（宝島社）が公式Xを更新し、27日に発売される4月号の中身の1ページを公開。この号では表紙モデルも務めた椎名林檎のラグジュアリーな姿が話題となっている。

「ファッション誌『GLOW』はこの日、《震えるほど格好よい椎名さんがたっぷり堪能できるのはGLOWだけ》との煽り文句で、階段の踊り場でポーズをとる椎名さんの写真が載ったページを公開しました。ハイブランド『GUCCI』の、ボディラインがあらわになった黒色のシースルードレスを身につけている椎名さんからは、そのスタイルの良さが見て取れます。ページに記載されたアイテム紹介を見ると、このドレスのお値段は何と357万5000円。超高級なアイテムを着こなし、ボディラインを露わにした椎名さんの色気には多くのファンが虜になってしまったようです」（スポーツ紙記者）

Xには《美の暴力》《御御足の美しさはもちろんだけど、どうやったらそんな絞れるん？》などと、そのスタイルの良さを絶賛する声が大量に寄せられた。シンガーソングライターとして、多くのファンを獲得してきた椎名。歌の魅力と共に、楽曲のテーマに合わせた奇抜な衣装など、彼女の醸し出す世界観も特徴の一つだ。

「167cmという高身長を活かした装いは、音楽ファンのみならず、ファッションに関心が高い層からも『次は何を着るのか』と常に注目される存在です。

ライブなどで披露する、和と洋を取り入れた独創的なデザインや豪華な装飾を施した衣装は関心を集め、過去にはツアー衣装展が開催されたほどです。今回身につけたイタリアの高級ブランド『GUCCI』も、彼女が好きなブランドの一つ。これまでにも、私服だけでなくステージ衣装にも度々取り入れてきました。

2019年末に放送された『第70回NHK紅白歌合戦』に出場した際、オープニングでは2018―19年の秋冬コレクションのドレスを着て登場。2023年末放送『第74回紅白歌合戦』に出演時には『GUCCI』のサングラスを着用していました。同じサングラスは、後日フリマサイトなどで高額取引されていました。

そんな椎名さんも、47歳の現在は3児の母。過去には番組で子育ての苦労なども語ってきた、等身大の一面もあります。高級ブランドを着こなしながら、身近なエピソードも語る。そんなギャップが愛されているのかもしれません」

今年はデビュー28年目に突入、3月からはライブツアー『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』を開催する椎名林檎。ここではどんなハイブラコーデを見せてくれるのだろうか。