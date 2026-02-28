犬を飼うことに反対していたお父さんが、赤ちゃん犬と初めて会ったら…？想定外の初対面の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破しています。

【動画：犬を飼うことをずっと反対していた父→飼った子犬と会わせてみた結果…想定外だった『まさかの初対面の様子』】

赤ちゃん犬とお父さんの初対面

Instagramアカウント「hakkaku.uyu」に投稿されたのは、ポメラニアン×チワワのMIX犬「八角」くんが、飼い主さんのお父さんと初めて会った時の様子です。お父さんは犬を飼うことにずっと反対していたため、あまり歓迎してもらえないかと思いきや…？

飼い主さんが八角くんを抱き上げると、意外なことにお父さんは「こっちにおいで」とばかりに両手を広げたそう。そして飼い主さんから八角くんを受け取り、とても優しい手つきで抱っこしてくれたとか。

すっかりメロメロに！

八角くんは全く人見知りせずに、お父さんの腕の中にいい子でおさまっていたそう。お父さんのお顔をペロッと舐めて、「はじめまして」のご挨拶をする場面も。そんな八角くんの可愛い姿を目の当たりにしたら、誰もがキュンとしてしまいます。

お父さんも八角くんの愛らしさには敵わなかったようで、犬を飼うことに反対していたのが嘘のように目じりが下がりっぱなしに…！その幸せそうな笑顔を見て、「メロメロやないかい」とツッコまずにはいられない飼い主さんなのでした。

この投稿には「そうなんだよねー。反対してた親父が1番甘やかすんだよねｗ」といったコメントが寄せられ、想定外の初対面の様子は多くの人をほっこりさせてくれることとなりました。

ワンコ2匹との幸せな日常

2026年1月にビションフリーゼの「うゆ」ちゃんという家族が増えて、八角くんはお兄ちゃんになりました。しかしもともとマザコン気味だった八角くんは、今でもとっても甘えん坊！八角くんとうゆちゃんが、2匹揃って飼い主さんに甘えてくることもあるのだとか。

飼い主さんはそんな甘えん坊で可愛い2匹との毎日に、幸せを感じているそうですよ。これからも八角くんとうゆちゃんが、飼い主さんと素敵な思い出をたくさん作りながら、元気にすくすく育ってくれますように。

八角くん＆うゆちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「hakkaku.uyu」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hakkaku.uyu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。