小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」は27日、同アプリで連載を持っていた漫画家の不祥事についてコメントを発表した。

マンガワン編集部は「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」と題してコメントを発表。「『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に問題があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました」と報告した。

「常人仮面」の原作者である一路一氏が、性加害で罰金刑を受けていた漫画「堕天作戦」作者の山本章一氏と「同一人物です」と報告。「2020年に、山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ、『堕天作戦』の連載を中止いたしました。しかしながら、2022年に、マンガワン編集部は、一路一名義の原作で新連載『常人仮面』を開始いたしました」と経緯を説明しながら、「本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした。何よりも被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます。編集部として責任を重く受け止めております」と謝罪した。

この報告を受け、同アプリで連載を持つ漫画家らから批判の声が噴出した。たむらゲン氏は自身の公式X（旧ツイッター）で「この加害事件はとても許せないものであり、私自身も憤っております」と投稿。続けて「snsの投稿で本件について知ってからの数日、事態の混乱を避けるためにも本件についての投稿等を控えていました。ご心配をかけたみなさまにお詫び申し上げます」とつづった。

コノシロしんこ氏は「本件へ強い衝撃と戸惑いを覚えております」と心境を明かしながら「私達は作品を発表する立場として創作と現実は明確に異なるものであり現実の被害や苦しみが軽視される事のないよう今後も真摯な姿勢を貫いてまいります」と投稿。白石ユキ氏は連載の最新話について「色々と思うところがあり配信を中止させていただくことになりました」と報告した。

伊勢ともか氏も「作家による未成年への性加害、虐待行為を隠蔽したともとれる編集者の行動には強い失望を覚えます」と吐露。「悪辣な表現描写がエンタメとして成立し、誰かの救いにすらなり得るのはそれがフィクションだからであり、それを生み出す創作者や編集者は現実での倫理において高い意識を心がけるべきです」と一連の動きを非難し、「昨日まではマンガワンで連載していた事を誇りに思っておりました。ですが今はそれを恥ずかしく思う気持ちです。編集部には今後の責任を持った対応と、この様な事態が二度と起こらないようにするための体制の改善を強く望みます」とつづった。

洋介犬（ようすけん）氏は小学館と出版契約状態にある自身の作品について「契約解除の検討を開始します」と表明した。