ケーブル、まだ結んでる？ 本日発売10％オフ、CIOの半自動で戻る240Wの最適解
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年2月27日は、半自動でくるくる収納でき、最大240W給電を実現した、CIO製充電ケーブル「フレックススパイラルケーブル USB-C（C to C）1m」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
半自動でくるくる収納！ CIOの超薄型USB-Cケーブルが28％オフで登場！
半自動巻き取りと超薄型構造を実現した、本日発売のCIO製充電ケーブル「フレックススパイラルケーブル USB-C（C to C）1m」が、現在、Amazonで28％オフに！ 最大240W対応で、これ1本あればノートPCからスマホまでほぼカバーできるパワフルなケーブルですよ。
磁石を内蔵した薄型フラットタイプを採用。1mまで伸ばして使え、使用後は厚みを抑えた渦巻き状に半自動で巻き戻ります。コードリールのような機構ではないため、故障リスクを抑えつつ、自然にまとまるのが◎。従来のケーブルのように結ぶ必要がなく、円盤状にコンパクト収納できます。
素材にはTPE（熱可塑性エラストマー）を使用。復元力が小さいため引き戻しが弱く、1mをフルで使えるのが特長です。軽いスマホや小物を接続しても巻き戻りにくく、動画視聴や撮影時も安定します。
最大240W対応、USB PD3.1でノートPCも急速充電
USB PD 3.1規格に対応し、最大240W給電を実現。MacBook ProやゲーミングノートPC、タブレット、スマートフォンなど、PD充電対応デバイスを幅広くカバーします。
USB2.0（最大480Mbps）のデータ転送にも対応。充電しながら写真や音楽の同期、バックアップも可能です。両端USB-CのCtoC仕様で、USB-Cポート搭載充電器専用、日本メーカーであるCIOによる安心保証も付帯します。
なお、上記の表示価格は2026年2月27日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
Source: Amazon.co.jp