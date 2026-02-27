Photo: SUMA-KIYO

2025年11月24日の記事を編集して再掲載しています。

メガネやサングラスを少しの間だけ外したいとき、頭の上に乗せたこと、ありませんか？

うっかり落としてしまいやすいので、できれば避けたいところなんですが、毎回メガネケースやバッグに収納するのはちょっと面倒なんですよね…。

服のどこでもメガネ置き場

Photo: SUMA-KIYO

そんな “メガネの置き場に困る問題” を解決してくれたのが、Amazonで見つけたYIBOOOMの「メガネホルダー」。2個入りで、999円です。

衣類の好きな位置にメガネをぶら下げられるようになる、ありそうでなかった便利グッズです。

[YIBOOOM] メガネホルダー 2個入り 999円

Photo: SUMA-KIYO

実はこれ、本体が2つにパカッと分かれる構造になっており、裏側には強力なネオジム磁石が埋め込まれています。

まず、大きい方のパーツを服の内側にセットし、次にもう片方を生地を挟むようにして表側へ近づけます。すると強い磁力でピタッと吸着し、あっという間にメガネホルダーのできあがり。

Photo: SUMA-KIYO

あとは、メガネのツルを引っ掛けるだけ。たったこれだけで、胸ポケットのない服でも、外したメガネの置き場所ができました。

使う前は少し心配だったのですが、ホルダーの形状がしっかり効いており、前かがみになってもズレたり落ちたりしません。普段の動き程度であればまったく問題なく、メガネがブラブラする感じもありませんでした。

冬アウターでもしっかりホールド

Photo: SUMA-KIYO

磁石がはずれない？と不安に思う方もいらっしゃるかと思いますが、このネオジウム磁石はかなり強力で、指を挟むと痛いほど。ダウンジャケットのような厚みのある衣類でもしっかり固定されたので、季節を問わず活躍してくれそうです。

Photo: SUMA-KIYO

僕は趣味が登山なのですが、これまでサングラスを外したときに頭の上に置いて、うっかり落としてしまったことが何度もありますが、これを使い始めてからは、その心配がほとんどなくなりました。

気になる耐久性についても、パーツ自体が少なくシンプルな構造のため、簡単に壊れてしまうような印象はありません。価格もお手頃なので、メガネの置き場所に困ったことがある方なら、ぜひ一度試してみてください。