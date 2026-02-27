2月以降のディズニーシーは地獄？大混雑日を無双する「アトラクション攻略ルート」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ディズニー系YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が、「【有料級】2月以降のディズニーシー大混雑日で使えるアトラクション中心の回り方」と題した動画を公開した。
春休みシーズンなどで大混雑が予想される2月以降の東京ディズニーシーにおいて、アトラクションを効率よく楽しみつつ、食事や買い物もスムーズに済ませるための「モデルコース」を提案している。
動画では、午前7時に到着し、8時30分の開園と同時に入園するスケジュールを想定。入園直後の動きとして、まずは有料の「ディズニー・プレミアアクセス（DPA）」で『アナとエルサのフローズンジャーニー』を、無料の「プライオリティパス」で『ニモ＆フレンズ・シーライダー』を取得する手順を推奨している。特に人気が高いDPAは売り切れが早いため、最優先で確保すべきだという。
午前中は『タワー・オブ・テラー』や『アクアトピア』など、比較的回転の良いアトラクションを攻略。混雑する昼食時は、席数の多い「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」を利用するなど、レストラン選びにも工夫が凝らされている。
また、アラビアンコーストにある『キャラバンカルーセル』では、「1階の方が空いており、人気のジーニーにも乗りやすい」という意外な穴場情報を紹介。お土産購入は店舗が激混みする閉園間際を避け、比較的空いている17時台に済ませてコインロッカーを活用することを勧めている。
夜になると待ち時間が落ち着く傾向にある『トイ・ストーリー・マニア！』を終盤に組み込むなど、1日を通して無駄のない動線が組まれている。
動画の終盤では、2025年9月から予定されている「エントランス周辺の工事」についても言及。ノースゲート側の入口や一部施設が利用できなくなる規制情報を地図付きで解説し、当日の入園で混乱しないよう注意を促している。
投稿者は、混雑日であっても「回り方を知っていれば、誰でも充実した1日を送ることができる」と語る。事前に効率的なルートや穴場スポットを把握しておくことで、長時間並ぶストレスを減らし、アトラクションも食事も妥協しない「最高の1日」を実現できるだろう。
チャンネル情報
ディズニーを楽しむ上で知っていると幸せになれる攻略方法を中心にお届けします。メインコンテンツは以下となっており、家族４人（パパ・ママ・娘・息子）で東京ディズニーリゾートで楽しむ様子もお届けしていきます。?ディズニー攻略動画?エントリー受付攻略動画?開園待ち攻略動画