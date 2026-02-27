この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が、「【有料級】2月以降のディズニーシー大混雑日で使えるアトラクション中心の回り方」と題した動画を公開した。
春休みシーズンなどで大混雑が予想される2月以降の東京ディズニーシーにおいて、アトラクションを効率よく楽しみつつ、食事や買い物もスムーズに済ませるための「モデルコース」を提案している。

動画では、午前7時に到着し、8時30分の開園と同時に入園するスケジュールを想定。入園直後の動きとして、まずは有料の「ディズニー・プレミアアクセス（DPA）」で『アナとエルサのフローズンジャーニー』を、無料の「プライオリティパス」で『ニモ＆フレンズ・シーライダー』を取得する手順を推奨している。特に人気が高いDPAは売り切れが早いため、最優先で確保すべきだという。

午前中は『タワー・オブ・テラー』や『アクアトピア』など、比較的回転の良いアトラクションを攻略。混雑する昼食時は、席数の多い「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」を利用するなど、レストラン選びにも工夫が凝らされている。
また、アラビアンコーストにある『キャラバンカルーセル』では、「1階の方が空いており、人気のジーニーにも乗りやすい」という意外な穴場情報を紹介。お土産購入は店舗が激混みする閉園間際を避け、比較的空いている17時台に済ませてコインロッカーを活用することを勧めている。
夜になると待ち時間が落ち着く傾向にある『トイ・ストーリー・マニア！』を終盤に組み込むなど、1日を通して無駄のない動線が組まれている。

動画の終盤では、2025年9月から予定されている「エントランス周辺の工事」についても言及。ノースゲート側の入口や一部施設が利用できなくなる規制情報を地図付きで解説し、当日の入園で混乱しないよう注意を促している。

投稿者は、混雑日であっても「回り方を知っていれば、誰でも充実した1日を送ることができる」と語る。事前に効率的なルートや穴場スポットを把握しておくことで、長時間並ぶストレスを減らし、アトラクションも食事も妥協しない「最高の1日」を実現できるだろう。

YouTubeの動画内容

02:38

入園直後にすべき「DPA」と「パス」の取得優先順位
06:12

あえて「1階」を推奨？キャラバンカルーセルの攻略法
07:23

夕食は「カフェ・ポルトフィーノ」が1日を通して空いている
08:36

100分待ちが60分に？「トイマニ」は夜が狙い目
10:15

9月から始まる「エントランス工事」と通行規制エリア

関連記事

【ディズニー】完売したDPAが復活する？ 知っておきたい「再販」のタイミング

【ディズニー】完売したDPAが復活する？ 知っておきたい「再販」のタイミング

 「3月のディズニーは地獄」大混雑日に“失敗する人”が知らない意外な落とし穴

「3月のディズニーは地獄」大混雑日に“失敗する人”が知らない意外な落とし穴

 ディズニー系YouTuberが解説「DPA先行販売」導入で変わるパークの回り方と未来

ディズニー系YouTuberが解説「DPA先行販売」導入で変わるパークの回り方と未来
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

LeavesJanChannel_icon

LeavesJanChannel

YouTube チャンネル登録者数 4.96万人 264 本の動画
ディズニーを楽しむ上で知っていると幸せになれる攻略方法を中心にお届けします。メインコンテンツは以下となっており、家族４人（パパ・ママ・娘・息子）で東京ディズニーリゾートで楽しむ様子もお届けしていきます。?ディズニー攻略動画?エントリー受付攻略動画?開園待ち攻略動画
youtube.com/channel/UC_W1EYseBMDjIXBozUg1GRA YouTube