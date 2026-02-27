愛知県犬山市の野外博物館「博物館明治村」と、アニメ『鬼滅の刃』がコラボ。2026年3月7日〜5月31日の期間にイベント「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」を開催する。

【画像】鬼滅の刃×明治村コラボ特典、フード

明治・大正時代に建てられた60以上の建造物を移築および保存している明治村で、大正時代が舞台の同作の世界観を体感できる。

期間中、明治村内に登場するのは、アニメーション制作スタジオ「ufotable」が描き下ろした5人のキャラクター達。

竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、時透無一郎が明治村の雰囲気にピッタリな書生服や女学生風のハイカラな衣装に身を包む。

そんな彼らと共に任務に挑む謎解きゲームも見逃せない。

参加者は「鬼殺隊」の新米隊士となり、炭治郎たちと協力して、明治村内で巻き起こる事件の解決を目指す。難度が異なる3つのコースが用意されており、各コースをクリアすると「オリジナルステッカー」が、全コースをクリアするとコンプリート賞「オリジナル缶バッジ」が進呈される。

全ての事件を解決できるか！？

参加料は、難易度★☆☆の「特別任務 壱 消えた村民捜索 編」が1600円（以下全て税込）、難易度★★☆の「特別任務 弐 毒霧に揺れる村 編」が1800円、難易度★★★の「特別任務 参 供物消失の村 編」が2000円。

イベントの参加には入村料が別途必要。描き下ろしイラストがデザインされた「レプリカチケット」「オリジナルポーチ」（いずれも全3種、デザインは期間によって異なる）がセットになった「特典付きコラボ入村券」が販売されているので、ファンはお見逃しなく。

特典のデザインは3月7日〜4月3日の「期間 壱」が炭治郎＆善逸、4月4日〜5月2日の「期間 弐」が義勇＆しのぶ&無一郎、5月3日〜5月31日の「期間 参」が5人集合。

料金は大人4000円、高校生3000円、中学生以下2200円。

「霞の呼吸」がグルメになった？

コラボレーショングルメは、同作のキャラクターたちをイメージした13種類を用意し、注文するとオリジナルカードがランダムでもらえる。

グルメのラインアップは「"悲鳴嶼行冥"精進御膳」（3000円、カード3枚）、「"宇髄天元"モンブラン（ドリンクセット）」（1500円、カード1枚）、「"時透無一郎"霞の呼吸オムライス」（1800円、カード2枚）、「"竈門禰豆子"竹ようかんとお茶のセット」（1200円、カード1枚）、「"甘露寺蜜璃"桜ゼリードリンク」（1000円、カード1枚）、「"我妻善逸"雷の呼吸レモンヨーグルトドリンク」（1000円、カード1枚）など。

このほか、スタンプラリー「隊士たちの写真探しラリー」、クイズラリー「隊士たちと特別訓練クイズ」、アトラクション「柱に稽古をつけてもらおう！」「全集中！！輪投げチャレンジ」「射撃の腕を磨け！玄弥の射撃訓練」「五感を使え！暗闇からの脱出」を実施。4つのアトラクションは、参加するとオリジナルシール（全13種、ランダム）をゲットできる。

さらに、明治村ver.のオリジナルグッズとして、「アクリルスタンド」（全5種、1870円）、「BIGアクリルスタンド」（全5種、3850円）、「クリアファイル」（全5種、550円）、「ステッカーセット」（2200円）などを用意。

コラボグッズストア（会場：2丁目エリア「千早赤阪小学校講堂」）および通販で関連グッズを購入すると、1会計3000円ごとに「特典しおり」（全5種ランダム）1枚がプレゼントされる。