Ｆ１新シーズンは３月６日にオーストアリア・グランプリ（ＧＰ、３月８日決勝）で開幕する。ドイツ紙「ビルド」は今季に臨むＦ１全１１チームのパワーランキングを発表した。

１位はプレシーズンで順調な仕上がりを見せたメルセデスで「テストの結果、最強のチームであることが証明された。Ｗ１７はバーレーンで７４１周を走行し、グリッド上では最高のマシンだ」と絶賛。２位にフェラーリを選出し「ＳＦ―２６はバーレーンで好調な走りを見せた。最終日にはシャルル・ルクレールがテスト最速ラップを記録した」と指摘した。

３位はマクラーレンで「テストは順調に進み大きな問題は発生しなかった」。４位はレッドブルで「自社エンジンが機能し、テスト序盤では信頼性も高かった」と強豪チームが上位にランキングされ、最下位は予想通り、日本メーカーのホンダとタッグを組むアストンマーティン。３回あったプレシーズンテストでも、まともにマシンを走らせられなかった。

同紙は「伝説のエンジニア、エイドリアン・ニューウェイが駆るマシンは事実上まったく機能しなかった。最終日、ランス・ストロールはわずか６周（！）しか走れなかった。エンジンメーカーのホンダはシーズン２戦目までに問題が解決することを期待している」と伝えていた。

ランキングは以下の通り。

１ メルセデス

２ フェラーリ

３ マクラーレン

４ レッドブル

５ ハース

６ レーシングブルズ

７ アルピーヌ

８ ウィリアムズ

９ アウディ

１０ キャデラック

１１ アストンマーティン