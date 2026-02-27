2026年2月26日に公開されたIMARC Groupの最新分析で、日本の電子商取引市場の成長見通しが示されました。

2025年に2,865億米ドルだった市場規模が、2034年には7,018億米ドルへ拡大すると予測されています。

国内のモバイル利用とデジタル決済の進化に加え、越境ECやB2B領域の伸長が重なり、次の10年を左右するテーマとして注目されています。

IMARC Group「日本の電子商取引市場規模と成長率分析レポート」

発表日：2026年2月26日2025年市場規模：2,865億米ドル2034年市場予測：7,018億米ドル予測期間CAGR（2026年〜2034年）：10.15％

IMARC Groupは、市場分析や事業拡大支援を手がける調査・コンサルティング企業です。

今回のレポートは、日本の電子商取引市場を規模推移、成長要因、業種別需要の観点から整理した内容です。

市場規模だけでなく、購買行動の変化を支える実務要素まで踏み込んだ構成です！

市場規模予測と成長テンポの読み方

基準年：2025年基準年市場規模：2,865億米ドル予測年：2034年予測年市場規模：7,018億米ドル年平均成長率：10.15％

今回の予測は、9年間で市場規模が大幅に拡大するシナリオを示しています。

CAGR10.15％という数字は、短期的な一時需要ではなく、継続的な利用拡大が前提の成長ラインです。

単年度の売上増減ではなく、構造的な需要増として捉える視点が重要になります。

中長期の投資判断が求められる局面。

モバイル利用と決済インフラが押し上げる需要

主要成長要因：スマートフォン普及率の高さ主要成長要因：モバイルコマース利用拡大主要成長要因：モバイルウォレット採用増加

日本市場では、商品検索から購入完了までをスマートフォンで完結する行動がさらに定着しています。

小売事業者はモバイル対応サイトやアプリに投資し、操作性と決済安全性を同時に高める取り組みを進行中。

ナビゲーションの改善やパーソナライズ表示が強化されることで、売上と顧客満足の両面に効果が出やすくなります。

日常のスキマ時間を購買時間へ変える導線設計。

AI活用が変える商品発見と購入体験

活用領域：レコメンデーション最適化活用領域：マーケティング配信最適化活用領域：AIチャットボットによる24時間対応

AIと機械学習の導入により、閲覧履歴や購買傾向に合わせた提案精度が高まっています。

会話型コマースの拡大で、チャットボットやバーチャルアシスタントが商品選定を支える場面も増えています。

問い合わせ対応の即時化は、離脱を減らしながら購入決定を後押しする実務効果につながります。

「探す負担」を下げる体験設計が競争力！

越境ECとB2B電子商取引の拡張余地

成長領域：米国・中国事業者との越境EC利用増加成長領域：B2B電子商取引の拡大市場下支え要素：物流最適化・規制支援・決済基盤拡充

日本の消費者は、商品選択肢と価格優位性を求めて越境ECを活用する傾向を強めています。

海外事業者側も日本語対応や国内決済手段の実装を進め、購入時の摩擦を下げる施策を強化中です。

さらに製造業・卸売業・サービス業では、調達効率化を背景にB2B電子商取引の需要が伸びています。

消費者市場だけでなく企業間取引にも拡大余地がある構造です。

今回の予測は、国内ECを「便利な販売チャネル」から「産業基盤」へ捉え直す材料になります。

モバイル、AI、越境、B2Bという複数の波が同時進行する今こそ、数値と実装をセットで見る視点が欠かせません。

【モバイルとAIで購買体験が進化する成長市場！

IMARC「日本の電子商取引市場規模と成長率分析レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 日本の電子商取引市場は2034年にどの規模まで拡大すると予測されていますか？

2034年の市場規模は7,018億米ドルと予測されています。

Q. 予測期間の年平均成長率（CAGR）はどのくらいですか？

2026年から2034年にかけての年平均成長率は10.15％です。

Q. 成長を支える主な要因は何ですか？

モバイルコマースの拡大、デジタル決済の普及、AI活用、越境ECとB2B電子商取引の進展が主要要因です。

