数々のドラマを生んできたオーディション出身者の再挑戦に、ファンから熱いエールが送られている。

【映像】オーデションに登場したノノガ出身の元アイドル

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

1万4000人の応募者の中から書類審査を通過した約300人が集結した一次審査会場。その中には、HANAを輩出した話題沸騰のオーディション番組『No No Girls（ノノガ）』に参加したAYAMIの姿があった。AYAMIは『No No Girls』で強烈な印象を残すも3次審査にて脱落、その後はガールズアイドルプロジェクト「NEW GIRLS IDOL PROJECT」の第1弾として、7人組グループ・Nü FEEL.（ニューフィール）のメンバーとして活躍するも同年、所属事務所に対して契約解除通知を提出している。

ウエストあらわな衣装で激しいダンスを踊る彼女が画面に映し出されると、SNS上では「ノノガのAYAMIがいたね！」「ノノガおるん」「あやみちゃん！嬉しい！」「綺麗」「すごいなメンツ」といった歓喜の声が続出。かつての悔しさを糧に、再びグローバルデビューのチャンスを掴もうとする彼女の決意に、多くの声が上がっていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。