実業家のマイキー佐野氏が公開した『知らないとマジでやばいよ。日本の外資系企業に起こる危険なリスクと構造を解説します【マイキー佐野 経済学】』は、外資系保険会社で発覚した不祥事を入り口に、日本市場に内在する構造的リスクを読み解く内容である。



発端となったのは、プルデンシャル生命保険で長期間にわたり多数の社員が不適切な金銭受領に関与していたとされる問題だ。佐野氏は、個人の倫理観だけで片付けるのではなく、背後にある報酬設計そのものへ視線を向ける。外資系保険で一般的なフルコミッション制は、契約獲得が収入を左右する。初年度報酬が高い一方、短期解約が起きれば報酬の引き戻しが発生する。成績次第で待遇が急変する環境は、営業現場に強い圧力を与える。



さらに論点は、保険商品の価格構造へと進む。平準保険料という前積み型の設計では、若年期に実際のリスク以上の保険料を支払うことで内部に積立が生じる。途中解約が起これば、その一部は解約控除として処理される。ここで示されるのが、解約率を織り込んだ価格設計である。一定数の脱落を前提に全体の収益が組み立てられる構造は、誰が最終的に負担するのかという問いを浮かび上がらせる。



動画では海外の統計も紹介される。所得が高い層ほど解約率が低く、景気変動の影響も受けにくい傾向が示される一方、所得が低い層ほど資金制約の影響を受けやすい。保障額が小さい契約ほど早期解約が多いという研究結果も提示され、契約行動と経済環境の相関が語られる。富裕層は相続や資産管理の文脈で長期契約を前提とするが、一般層は生活変動の影響を受けやすい。この差が、商品設計の前提と結び付く。



佐野氏は、企業統治の観点にも触れる。海外本社では厳格な内部統制が敷かれている一方、支社レベルで長期不正を見逃せば、グループ全体の信用に波及する可能性がある。1国の問題がブランド価値を押し下げる構図は、外資系企業に特有のリスクでもある。



本動画の核心は、善悪の断罪ではなく、仕組みの理解にある。営業現場のインセンティブ、価格設計、解約行動の統計、そして金融リテラシーの差。点在する要素が一本の線で結ばれたとき、保険ビジネスの輪郭が立ち上がる。表面的な説明だけでは見えない部分がどこにあるのか。その詳細は映像の中で具体的に示されている。



ニュースとして消費するだけでは把握しきれない背景を整理する点に、本作の意義がある。制度と行動の関係をどのように読み解くべきか。視聴後には、外資系という看板の意味さえ別の角度から見えてくるはずである。